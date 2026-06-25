نقد دلسوزانه مجریان به اجراهای روی آنتن؛ محرم به شبکه نمایش خانگی رسید

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۴ تیر می‌توانید با شماره ۲۴۵ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مهدی حسینی‌نیا

مهدی حسینی‌نیا بازیگر سینما و تئاتر است که در چند سال اخیر حضور پررنگی در شبکه نمایش خانگی داشته است. نقش های متنوعی هم به عهده گرفته و معمولا توانسته از پس هر نقش به خوبی برآید. دهه نود در ۲ سریال تلویزیونی «پرده نشین» و «لحظه گرگ و میش» بازی کرد که شاید مخاطب او را کمتر در این سریال ها به خاطر داشته باشد. این بازیگر در چند سال اخیر در هر سال معمولا ۲ سریال داشته است؛ سال ۴۰۳ سریال‌های «غربت» و «گردن زنی»، سال ۴۰۴ سریال های «شکارگاه» و «برتا» و امسال تا الان ۲ سریال «بیست و یک» و «گل سنگ» را داشته است.

قسمت های اخیر ۲ سریال امسالش هم باعث شد در هر ۲ به کما رود و کاراکترهایش همزمان در برخی قسمت ها، سرنوشت یکسانی را تجربه کنند. اگرچه که کاراکتر اصلی او در این ۲ سریال متفاوت بود. در یکی همسر یک خانواده معمولی که دست به قتل می زند و راهی زندان می شود و در دیگری کاراگاهی که خودش دچار حادثه می شود.

در میان سریال های اخیر حسینی‌نیا «برتا» جزو مواردی بود که مخاطب نتوانست ارتباط چندانی با شخصیت او برقرار کند. علی رغم اینکه آنجا هم جزو نقش‌های اصلی بود اما به دلیل ایفای شخصیت یک فرد بیمار که سن و سالی بالاتر از خودش داشت، هم اکت‌ و هم صداسازی نامناسبی را طراحی کرده بود که کمتر به دل مخاطب نشست. حسینی نیا در چند سال اخیر جزو بازیگران پرکار شبکه نمایش خانگی بوده است و البته ظرفیت های خود را هم نشان داده است. با این حال گاهی قرعه به گونه ای است که سریال های بازیگران همزمان عرضه می شود و یک بازیگر را باید در چند پروژه همزمان ببینید.

این هفته «گل سنگ» هم به پایان رسید و پرونده سریال با یک اختتامیه «هپی اند» در همه خرده قصه ها بسته شد. اگرچه قسمت آخر زیادی سرخوش بود اما همین که کارگردان بعد از مرگ های یک باره و پی در پی در هر چند قسمت یک بار و بدون طراحی های دراماتیزه، ایرج با بازی مهدی حسینی‌نیا را نکشت باز هم خوب بود!

اتفاق ویژه هفته؛ گردهمایی مجریان برای زبان فارسی

این هفته نشستی با حضور مجریان شناخته شده تلویزیون برگزار شد که روی زبان و ادبیات فارسی تاکید داشت. این البته دومین نشست در این حوزه بود و در نشست دوم مجریان تراز زبان فارسی تلویزیون نیز معرفی شدند. در نشست بعد از سخنان حدادعادل که به عنوان مهمان حضور یافته بود، مجریان تلویزیون نیز نکات، دغدغه ها و گاه گلایه هایی را به صورت نقدهای درون گفتمانی مطرح کردند. نقدهایی که توسط حرفه ای‌ها و پیشکسوت‌ها به خیلی از سخنان روی آنتن زنده و اجراهای مجریان کم سابقه مطرح شد؛ از نقد به اینکه روخوانی خیلی از ابیات و آثار شاعران مهم کشور را به غلط می خوانند تا نبود سواد و شتاب ‌زدگی و موارد دیگر.

در این نشست برخی گویندگان خبر هم به چالش های اجرا و گویندگی در زمان جنگ اشاره کردند؛ از اینکه یک باره اطلاعیه های جدید به آنتن می رسیده است و باید در لحظه دست به قرائت و تنظیم خبر می زده اند.

طرح این مباحث در جلسات این چنینی که از طرف باسابقه های تلویزیون هم مطرح شد هم راهگشاست هم می تواند به اتفاقات خوبی منجر شود. همین که خود تلویزیون بانی چنین نشست هایی شده است و مجریان حرفه ای و کاربلد می توانند دلسوزانه اتفاقات روی آنتن را نقد کنند رویکرد مثبت و ویژه ای است و امید است که چنین اتفاقاتی در صداوسیما پایدار و مستمر باشد.

سریال هفته؛ پرده نشین

این روزها شبکه آی فیلم سریال «پرده نشین» را پخش می کند که هم در حال و هوای محرم و صفر ساخته و پخش شد و هم فضایی معنوی و متناسب با این ایام دارد. سریالی که سال ۹۳ به کارگردانی بهروز شعیبی ساخته شد و مثل خیلی از سریال های این روزها بعید است دیگر چنین تیمی از چهره های بازیگری در کنار هم قرار گیرد.

«پرده نشین» اگرچه زمان پخش با انتقاداتی در ترسیم شخصیت روحانی وارسته و باتقوایی که به نمایش می گذارد، مواجه شد، اما امروز مثل خیلی از سریال های قدیمی، غنیمتی است که دیگر مثل همین اثر را هم نمی توان ساخت.

این سریال درباره روحانی اخلاق مدار و عارف مسلکی است که درگیر یک مسئله حقوقی و شکایت می شود و قصه بر این اساس جلو می رود.

در سال های اخیر کم نبوده فیلم و سریال هایی که یکی از شخصیت های اصلی اش را روحانیون گذاشته اند و حتی شاید تابویی که زمانی تلویزیون در ترسیم کاراکتر روحانی داشته از بین رفته است با این حال در سینما بیشتر از منظر کمدی و قصه های سخیف سراغ کاراکتر روحانی رفته اند و در تلویزیون نمایش قصه ها با محافظه کاری همراه بوده است. سریال «پرده نشین» از این حیث توانسته بود قصه جذابی را پیش روی مخاطب بگذارد و تعریف کند.

ویژه برنامه محرمی هفته؛ در آیینه

برنامه «در آیینه» تنها برنامه ای است که این روزها با حال و هوای محرم از پلتفرم ها پخش می شود. این برنامه فضایی ترکیبی و گفتگومحور دارد و سعی دارد با طرح برخی سوالات و مباحث روزمره نسبت به دین، برنامه ای مناسبتی برای این ایام رقم بزند.

ویژه‌برنامه «در آیینه» همزمان با ماه محرم در فیلیمو منتشر شده است. این مجموعه با تمرکز بر واقعه عاشورا، تلاش دارد ابعاد تاریخی، دینی و انسانی این رخداد را از منظری فراتر از روایت‌های مرسوم بررسی کند.

نادره سادات سرکی کارشناس و پژوهشگر حوزه دین و عرفان میزبان این برنامه است و در هر قسمت با یک افتتاحیه برنامه را شروع کرده و بعد با طرح سوالاتی گفتگو را آغاز می کند.

در بخش‌هایی از برنامه از سخنرانی های آرشیوی بهره گرفته شده و با تصاویر هوش مصنوعی ترکیب شده است.

مدل گفتگوها تحلیلی و آکادمیک پیش می رود اما تلاش دارد به پرسش‌ها و دغدغه‌های نسل جوان درباره عاشورا و دیگر مباحث دینی نزدیک شود.

در قسمت دهم این مجموعه، مجری افتتاحیه خود را با این مونولوگ آغاز کرد «اگر از ما بپرسند چه کسانی پیامبران خدا را کشتند احتمالا می گوییم کافران اما تاریخ ادیان نشان می دهد که دست دینداران بسی بیش از مشرکان به خون پیامبران خدا آغشته است. این حقیقت پرسشی هولناک را پیش روی ما می گذارد؛ کدام دین و کدام دینداری انسان را در برابر فرستاده خدا قرار می دهد؟» و در ادامه با طرح آیاتی مثل ۱۵۵ سوره نسا گفتگوی خود را با این مبحث پیش برد.