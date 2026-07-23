خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه اول مرداد می‌توانید با شماره ۲۴۹ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ تینا پاکروان و روایت مشروطه

خبری به تازگی درباره جدیدترین پروژه تینا پاکروان منتشر شد که از موضوع جدیدترین سریال او یعنی روایتی از سال‌های مشروطه رونمایی کرد.

تینا پاکروان پیش از این سریال «تاسیان» را ساخته است که علی رغم جذابیت های بصری و قصه پرکشش برای مخاطب روایتی یک‌جانبه و متکی بر زاویه دیدی خاص از تاریخ معاصر به تصویر کشید. روایتی که با سمپات نشان دادن ساواک و تطهیر آنها خواسته یا ناخواسته بخشی از جنایت های متعددشان را با سانتی مانتالیسم و نگاه رمانتیک پاکسازی کرد.

او حالا بنا دارد سریالی درباره مشروطه با نام «ماهدخت» بسازد. ساخت سریال با این موضوع پیش از آنکه صرفاً یک پروژه نمایشی باشد، با یک مسئولیت مهم تاریخی مواجه است. مشروطه از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است و نوع نگاه به آن می‌تواند تصویری متفاوت از واقعیت تاریخی در ذهن مخاطب ایجاد کند. به‌ویژه حالا که قرار است این پروژه به کارگردانی سپرده شود که پیش از این نگاه خود را در «تاسیان» نشان داده است و البته هنوز نسبت به پروژه جدید او نمی توان قضاوت کرد. با این حال حساسیت ها نسبت به سریالی با موضوع مشروطه، زاویه روایت و میزان پایبندی آن به پیچیدگی‌های تاریخی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

به طور مثال اینکه نقش روحانیت و اختلافات فکری میان علما در بستر ابن روایت داستانی چطور نمایش داده می شود. پرداختن به شخصیت شیخ فضل‌الله نوری، سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی چگونه خواهد بود تا واقعیت های تاریخی حذف نشود یا نقش قدرت‌های خارجی چگونه تصویر خواهد شد از جمله نکات مورد بحث سریال خواهد بود.

نکته اصلی در روایت مشروطه الزاماً تحریف آشکار تاریخ نیست؛ گاهی برجسته کردن یک بخش و حذف یا کم‌رنگ کردن بخشی دیگر، به همان اندازه می‌تواند برداشت مخاطب از یک واقعه را تغییر دهد. اتفاقی که پیش از این هم پاکروان در «تاسیان» نشان داد و دوره ای از زیست مخاطب را که چندان هم دور نیس با تغییراتی عجییب و غریب و اغراق آمیز همراه کرد.

حاشیه هفته؛ زردبازی پلتفرم ها

ویدئوهایی از برخی برنامه های جام جهانی در پلتفرم ها منتشر شده است که برخی از شدت سطحی بودن و نگاه مبتذل گرایانه ماقبل نقد و بحث است. شوخی های اروتیک، سوالات شخصی و سطحی از مهمان، سخنان عجیب و شاذ میزبانان همه نشان می دهد که برخی برنامه ها تا گردن در باتلاق سطحی گرایی و ابتذال برای دیده شدن فرو رفته اند.

شوخی های سخیف جنسی که تنها و تنها یک دلیل می تواند داشته باشد و آن همان است که برنامه حرفی در چنته ندارد و صرفا عطش وایرال شدن قرار است به آن کمک کند.

شوخی های ایمان صفا از سخیف ترین این نمونه ها بود که عجیب است تهیه کننده و عوامل برنامه چطور هیچ یک به ذهن شان خطور هم نکرده است این بی مزه بازی ها را از برنامه حذف کنند. مخصوصا برای برنامه هایی که تین‌ایجرها می توانند مخاطب عمده آنها باشند و عادی سازی این شوخی های چرک قطعا اتفاق مذمومی است.

مطالبه هفته؛ پخش «سلمان فارسی»

این هفته پیمان جبلی رئیس صداوسیما به پشت صحنه سریال «سلمان فارسی» رفت و با عوامل دیدار کرد.

این چندمین باری است که جبلی به پشت صحنه سریال می رود و به نوعی حمایت از این پروژه فاخر تلویزیونی را نشان می دهد که اتفاق خوبی هم هست و قطعا می طلبد که مهمترین پروژه این روزهای تلویزیون با تمهیدات ویژه تری پیش رود.

در همین دیدار داود میرباقری کارگردان مجموعه «سلمان فارسی» با اشاره به روند تولید مجموعه عنوان کرد که «این روزها گروه مشغول ضبط فصل مربوط به ایران باستان است و زمان زیادی تا پایان فیلمبرداری این بخش باقی نمانده است. تاکنون حدود ۶۰ درصد از کل پروژه به پایان رسیده و ۶۰ قسمت نیز برای پخش آماده شده است.

کاش تلویزیون با توجه به آماده بودن ۶۰ قسمت از سریال آن را در کنداکتور قرار دهد تا مخاطب بعد از مدت ها بتواند با یک سریال خوب و جذاب تاریخی همراه شود.

۶۰ قسمت به اندازه ۲ سریال تلویزیونی می تواند آنتن تلویزیون را پر کند و از همه مهمتر برای این روزهای تلویزیون نجاتبخش باشد.

سکانس هفته؛ المیرا شریفی و حمایت از فرش ایرانی

ویدئویی در شبکه های اجتماعی از برنامه صبحگاهی شبکه دو پخش شده است که المیرا شریفی وسط یک گفتگو که پشت میز با مهمانانش انجام می شود با لحن مبهمی می گوید؛ می خواهد برود و روی فرش بنشیند و مهمانانش را هم از پشت صندلی های استودیو به نشستن روی فرش فرا می خواند.

ویدئو با کپشن های مختلف که برخی مدل صحبت مجری را غیرعرف دانستند و برخی هم خود اتفاق را تمجید کردند در شبکه ها همچنان می چرخد.

واقعیت این است که ایده نشستن روی فرش در وسط استودیو مخصوصا وقتی از اهمیت و نقش و نگار فرش ایرانی صحبت می شود، جذاب و خلاقانه است. اما لحن و اجرای شریفی مقدم در پرداخت ایده نتوانست مخاطب را همراه کند و بیشتر بازخورد منفی گرفت. ایده طراحی درستی هم نداشت و بیان شریفی مقدم بیشتر علیه خود او شد.