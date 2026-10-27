به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت روس اتم امروز سه شنبه اعلام کرد که این شرکت قصد دارد شمار کارکنان خود در نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران را به ۷۰۰ نفر افزایش دهد.

رئیس شرکت روس اتم در این خصوص گفت: در حال حاضر ۱۴۲ نفر در محل ساخت‌ و ساز [واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر] و ۵۰ نفر در بخش تعمیر و نگهداری مشغول به کار هستند؛ ما قصد داریم این تعداد را افزایش دهیم و رسیدن به رقم ۷۰۰ نفر را هدف‌گذاری کرده‌ایم.

وی سپس در ادامه خاطرنشان کرد که این وضعیت به فضای نظامی پیرامون ایران نیز بستگی دارد.