  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

روس‌اتم: کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را به ۷۰۰ نفر افزایش می‌دهیم

روس‌اتم: کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را به ۷۰۰ نفر افزایش می‌دهیم

رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد: شمار کارکنان خود در نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را به ۷۰۰ نفر افزایش خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت روس اتم امروز سه شنبه اعلام کرد که این شرکت قصد دارد شمار کارکنان خود در نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران را به ۷۰۰ نفر افزایش دهد.

رئیس شرکت روس اتم در این خصوص گفت: در حال حاضر ۱۴۲ نفر در محل ساخت‌ و ساز [واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر] و ۵۰ نفر در بخش تعمیر و نگهداری مشغول به کار هستند؛ ما قصد داریم این تعداد را افزایش دهیم و رسیدن به رقم ۷۰۰ نفر را هدف‌گذاری کرده‌ایم.

وی سپس در ادامه خاطرنشان کرد که این وضعیت به فضای نظامی پیرامون ایران نیز بستگی دارد.

کد مطلب 6992002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها