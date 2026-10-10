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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

لیخاچف: تحریم‌های ضدروسی به آمریکا هم آسیب زده‌اند

لیخاچف: تحریم‌های ضدروسی به آمریکا هم آسیب زده‌اند

رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد: صدور مجوز ورود سوخت دیزل روسیه به آمریکا ماهیت اقتصادی تحریم‌ها را آشکار کرد؛ یعنی تحریم‌ها به جایی رسیده‌اند که به بازیگران بزرگی مانند آمریکا هم آسیب زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تحریم‌ های اقتصادی علیه فدراسیون روسیه، هم‌ اکنون در حال وارد کردن آسیب‌ های ساختاری به بازیگران بزرگی همچون آمریکا است.

رئیس شرکت روس اتم در این خصوص ادامه داد: این موضوع [تصمیم آمریکا برای صدور مجوز ورود سوخت دیزل روسیه به بازار خود] به نوعی ماهیت اقتصادی تحریم‌ ها را به شکلی ظریف آشکار می‌ سازد؛ بدین معنا که تحریم‌ ها به نقطه‌ ای رسیده‌ اند که شروع به وارد کردن آسیب‌ های ساختاری به بازیگران بزرگی مانند آمریکا کرده‌اند.

لیخاچف خاطرنشان کرد: ایالات متحده نمی‌ تواند از برخی کالاهای مشمول تحریم بی‌ نیاز باشد. به عبارت دیگر، ما خود و سیاره‌ مان را به سوی بن‌ بست سیاسی بی‌ معنایی سوق می‌ دهیم؛ واقعیتی که تأثیرگذارترین افراد جهان عملا به آن اذعان دارند.

کد مطلب 6973653

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    نظرات

    • علی IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      روسیه از لحاظ فن آوری نسبت به آمریکا در دنیا جایی ندارد افرادی مثل ایلان ماسک ،گوگل،آمازون ،و ....،و فقط در تسلیحات معروف است این خیلی بده ولی چین شبیه آمریکا پیش رفته و تکنولوژی جهان را دارد قبضه میکند.

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