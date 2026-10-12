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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

لیخاچف: ۱۳۵ کارمند روس‌اتم به ایران بازگشته‌اند

لیخاچف: ۱۳۵ کارمند روس‌اتم به ایران بازگشته‌اند

یک مقام ارشد روس گفت ۱۳۵ کارمند شرکت دولتی روس‌اتم به نیروگاه بوشهر ایران بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد که این شرکت تعداد کارکنان خود که به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران بازگشته‌اند را به ۱۳۵ نفر افزایش داده است.

وی افزود که این کارکنان در هر سه تأسیسات نیروگاه بوشهر، دو واحد در حال ساخت و یک واحد در حال بهره‌برداری مشغول به کار هستند.

این مقام روس گفت: ۹ نفر دیگر از کارکنان ما برای انجام تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و پیشگیرانه واحد فعال شماره یک نیروگاه بوشهر وارد ایران شدند. به این ترتیب، شمار کل کارکنان مهندسی و فنی روس‌اتم در محل نیروگاه به ۱۳۵ نفر رسیده است.

پیش‌تر گزارش شده بود که ۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم به نیروگاه بوشهر بازگشته‌اند.

کد مطلب 6975171

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