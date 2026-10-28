به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد گفت: انتظار داریم که همکاران ما اعتماد لازم را در بین تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مورد نیاز به کشور ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط خاصی در خراسان جنوبی با توجه به وجود مرز با افغانستان و تولید محصولات استراتژیک در این استان وجود دارد.

به گفته انصاری، ارزش واردات در شش‌ماهه نخست امسال ۳۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه داشته است و حجم ترانزیت از مرز استان هم بیش از هزار و ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه اظهار کرد: این موضوع نشانگر آن است که برای ورود کالاهای مورد نیاز مردم به کشور، ضرورت دارد که ضوابط موجود را در این زمینه به‌روزرسانی کنیم.

انصاری تصریح کرد: با توجه به تغییر نگرش‌ها و ابلاغیه‌ها، انجام کارهای مرزی را در همه استان‌ها به ۵۴ ساعت رسانده‌ایم که در خراسان جنوبی این مدت به ۲۴ ساعت رسیده است.

وی ادامه داد: سازمان استاندارد قرار است رویه‌های خود را طوری به‌روزرسانی کند تا با اعتماد به تولیدکنندگان، در کالاهایی که ریسک پایینی دارند، تسهیل‌گری انجام شود.

انصاری گفت: در کالاهای با ریسک متوسط هم به گزارش‌های بازرسی توجه می‌کنیم و در خصوص کالاهای با ریسک بالا نیز نظارت‌ها را به‌شدت افزایش خواهیم داد.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: نیاز داریم که در استان‌های مرزی بین دستگاه‌های مجری هماهنگی لازم وجود داشته باشد تا از این طریق، تسهیل در تجارت اجرایی شود.

به گفته وی، هرچه رویه‌های کار تسهیل شود، کار تجارت بهتر انجام خواهد شد تا از این طریق، با رعایت ایمنی و سلامت مردم، تأخیرها به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: مرز ماهیرود را به‌عنوان مرزی استراتژیک شناسایی کرده‌ایم و در راستای عمل به خواسته‌های شما، اقدامات مورد نیاز انجام خواهد شد تا همه کارهای مورد نظر در خصوص امور آزمایشگاهی در خراسان جنوبی انجام شود.

انصاری با یادآوری این‌که موانع موجود در این مسیر را برطرف خواهیم کرد، افزود: نباید با صادرات کالاهای بی‌کیفیت، جایگاه خود را در کشورهای دیگر از دست بدهیم.

وی اظهار کرد: باید استانداردهای کشور هدف را در صادرات کالاهای تولید ایران رعایت کنیم و در این راستا، لازم است کارگروه مورد نظر در خراسان جنوبی ایجاد شود تا خراسان جنوبی پایلوتی نمونه در زمینه استانداردسازی کالا باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: استاندارد زمانی به معنای واقعی در خدمت توسعه قرار می‌گیرد که مردم اثر آن را به‌خوبی مشاهده کنند.