یادواره شهدای دانش آموز در شاهرود برگزار شد؛ رونمایی از نماد «سدرا»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر چهارشنبه یادواره شهدای دانش آموز با محوریت گرامیداشت شهید جاویدالاثر ماکان نصیری در مدرسه شهید فهمیده شاهرود برگزار شد.

در این مراسم که با حضور باشکوه دانش آموزان و به همت بسیج دانش آموزی شهرستان شاهرود برگزار شد، یاد و خاطر همه شهیدان دانش آموزان از مبارزات انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و عرصه اقتدار تا به امروز، به صورت ویژه از شهدای میناب یاد شد و دانش آموزان شاهرودی با خانواده این شهدا همدردی کردند.

تجلیل از خانواده شهید مدافع امنیت حسین حمامیان از شهدای مدافع امنیت شاهرود که در اغشتشات دیماه سال قبل به شهادت رسید از جمله بخش های این رویداد معنوی بود.

فرمانده سپاه شاهرود در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به هفته بسیج دانش آموزی که در پیش است، گفت: بسیج دانش آموزی ادامه دهنده راه شهدا است.

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی بیان کرد: شهید جاویدالاثر ماکان نصیری و شهید مدافع امنیت حسین حمامیان، شهید فهمیده و دیگر شهدای ما الگوهای دانش آموزان امروز و ایران سازان آینده ما هستند.

وی با بیان اینکه حضور دانش آموزان شاهرودی در شب های اقتدار و صلابت نشان دهنده رویش های انقلاب اسلامی است، افزود: این رویش ها دشمن را در اجرای نقشه ها و توطئه های خود ناکام می گذارد.

فرمانده سپاه شاهرود حضور دانش‌آموزان در صحنه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی را اوج روحیه مقاومت، ایثار و مسئولیت شناسی دانست و تاکید کرد: این موارد درس هایی هستند که از شهدا می گیریم.

اسماعیلی در ادامه هفته بسیج دانش آموزی را هم گرامی داشت و گفت: در این هفته برنامه های متنوعی از جمله رونمایی از نماد سدرا در شهرستان شاهرود برگزار می شود.

وی افزود: نماد «سدرا» فضای مجازی دانش‌آموزی به‌عنوان سکوی درخشش رسانه‌های انقلابی با هدف جهاد تبیین و امید آفرینی و بصیرت افزایی در بین دانش آموزان شهرستان شاهرود طراحی شده است.