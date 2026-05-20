۷۴۰ منطقه آموزش و پرورش در اجرای «ماموریت ماکان» مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری، در مراسم اختتامیه کشوری هفته سلامت که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای امنیت، سلامت، رهبر شهید، فرماندهان نیروهای مسلح، دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و شهید جاویدالاثر ماکان نصیری، بر نقش سرمایه اجتماعی کشور در ارتقای امنیت و سلامت تأکید کرد.

ارتقای سواد محیط زیستی با استفاده از ظرفیت نظام تعلیم و تربیت

جعفری با اشاره به همکاری‌های صورت گرفته با سازمان محیط زیست، از جمله امضای تفاهم‌نامه و برگزاری دوره‌های آموزشی برای منابع انسانی مختلف، اظهار داشت: ارتقای سواد محیط زیستی با استفاده از ظرفیت عظیم نظام تعلیم و تربیت، یکی از موضوعات کلیدی پیگیری ماست.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش از زمان امضای تفاهم‌نامه، پای کار بوده و همکاران ما در سراسر کشور تلاش کرده‌اند تا این موضوع را عملیاتی کنند.

«ماموریت ماکان»؛ برنامه‌ای که ۷۴۰ منطقه آموزش و پرورش آن را اجرا می‌کنند

معاون وزیر با بیان اینکه «ماموریت ماکان» یکی از برنامه‌های حوزه سلامت با عنوان «سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست» قرار داده شده است، گفت: امروز این برنامه فقط مربوط به استان لرستان نیست، بلکه هفتصد و چهل منطقه آموزش و پرورش به صورت برخط این برنامه را مشاهده و اجرا می‌کنند.

تداوم راه شهدا با صیانت از محیط زیست به عشق ماکان نصیری

جعفری با اشاره به اهمیت روز «سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست» که امروز به آن پرداخته شد، آن را ادامه‌دهنده راه شهدا دانست: امروز همه با هم برای صیانت از محیط زیست، به عشق ماکان، به عشق دانش‌آموزی که در کلاس درس بود، به عشق ماکان نصیری که شهید جاویدالاثر است و در حمله رژیم صهیونیستی-آمریکایی در کنار همسالانش به شهادت رسید، باید صدای فداکاری این دانش‌آموزان و خون پاکشان به جهانیان برسد.

جعفری شعار هفته سلامت امسال را «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش» معرفی کرد و افزود: این هفته از بیست و پنجم تا سی و یکم اردیبهشت ماه، فرصتی برای ترویج گفتمان سلامت و امنیت، به‌ویژه با محوریت صیانت از محیط زیست است.

معاون وزیر به برنامه‌های روزشمار هفته سلامت اشاره کرد و بیان داشت: موضوعات مختلفی از جمله سلامت و امنیت با محوریت خانواده، سفیران سلامت، آموزش و مهارت، توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، و سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست، در این هفته مورد توجه قرار گرفته است.