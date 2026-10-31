اجرای یک هزار ویژه برنامه بسیج دانش آموزی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در کانون بسیج شاهرود از اجرای یک هزار ویژه برنامه گرامی داشت هفته بسیج دانش آموزی در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه کمیته های مختلفی برای برگزاری رویدادهای هفته بسیج دانش آموزی تدارک دیده شده است، افزود: هر کدام از این کمیته ها مجری برنامه های این ایام خواهند بود.

فرمانده سپاه شاهرود ادامه داد: یادواره شهدای دانش آموز و به خصوص گرامی داشت یاد شهدای دانش آموز میناب که در حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل جنایتکار در اوج بیگناهی و بی دفاعی به شهادت رسیدند در زمره این برنامه ها است

اسماعیلی با بیان اینکه دیدار بسیج دانش آموزی با خانواده شهدای دانش آموز از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در شاهرود است، گفت: حضور در گلزار شهدا و تجدید بیعت با شهدا از دیگر برنامه های این هفته است.

وی با بیان اینکه این برنامه ها در سطح ۲۰۰ پایگاه بسیج دانش آموزی شاهرود اجرایی خواهد شد، افزود: حضور در اجتماعات اقتدار مردم بصیر شهرستان شاهرود از دیگر برنامه های این هفته است.

فرمانده سپاه شاهرود گفت: دیدار و نشست های بصیرتی با ائمه جمعه شهرستان با حضور اعضای بسیج دانش آموزی و دانش آموزان بسیجی از دیگر برنامه هایی است که در این ایام تدارک دیده شده است