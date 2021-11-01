شهید فهمیده ها را الگوی جامعه معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه آئین گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حسین فهمیده و هفته بسیج دانش آموزی با اشاره به برنامه‌های متعدد در هفته استکبارستیزی در استان گفت: برنامه‌هایی با حضور دانش آموزان در دست اجرا است تا فرهنگ برگرفته از دفاع مقدس و آرمان‌های شهید فهمیده را به جامعه منتقل کنیم.

وی برپایی برنامه‌های روز استکبار ستیزی همزمان با ۱۳ آبان در تمامی شهرستان‌ها افزود: در سال جاری تلاش کردیم با رویکرد جدید و اقتضای کرونایی برنامه‌ها را اجرا کنیم،

وی با تاکید براینکه باید شهید فهمیده‌ها را به عنوان الگو در جامعه معرفی کنیم، گفت: اخلاص، میهن دوستی را باید در بین جوانان نشر دهیم و روحیه دین باوری را بین جوانان تقویت کنیم.

جعفری مسئول سازمان بسیج دانش آموزی مازندران نیز شمار دانش آموزان بسیج استان را ۱۷۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: بیشترین تعداد عضو را دارا هستیم و در شرایط کرونایی و زیست بوم جدید، دانش آموزان زیادی در برنامه‌ها شرکت دارند.

وی برنامه ویژه نخبگان بسیجی، توانمندسازی فرماندهان واحد بسیج دانش آموزی را از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: دو هزار و ۱۱۰ فرمانده واحد بسیج دانش آموزی فعالیت می‌کنند.

وی گفت: تکریم فرزندان شهدای مدافع حرم، غبارروبی مزار شهدا و حضور در مراسم ۱۳ آبان از دیگر برنامه‌ها است.

جعفری با اشاره به اهدای ۱۰ هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی همزمان با شروع سال تحصیلی گفت: اردوهای جهادی نیز در مناطق محروم استان برگزار می‌شود.