به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ ای برای دعوت از نمایندگان اروپایی به میز مذاکرات سه‌ جانبه درباره اوکراین وجود ندارد.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس اضافه کرد: آن‌ ها (اروپایی ها) می‌ توانند با خرید بلیط به آنجا بیایند، اما هیچ‌ کس قصد ندارد آن‌ ها را به میز مذاکره دعوت کند.

وی در ادامه تأکید کرد که توافق موجود تنها مربوط به ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و ایالات متحده است و مشارکت اروپا در این چارچوب پیش‌بینی نشده است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، بر آمادگی مسکو برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین تأکید کرده بود.

به گفته اوشاکوف، این مذاکرات ممکن است در اواسط ماه نوامبر در ابوظبی برگزار شود.