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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کرملین: اروپایی‌ها به مذاکرات اوکراین دعوت نخواهند شد

کرملین: اروپایی‌ها به مذاکرات اوکراین دعوت نخواهند شد

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه تأکید کرد که هیچ برنامه‌ ای برای دعوت از نمایندگان اروپایی به میز مذاکرات سه‌ جانبه (میان مسکو، واشنگتن و کی یف) درباره اوکراین وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ ای برای دعوت از نمایندگان اروپایی به میز مذاکرات سه‌ جانبه درباره اوکراین وجود ندارد.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس اضافه کرد: آن‌ ها (اروپایی ها) می‌ توانند با خرید بلیط به آنجا بیایند، اما هیچ‌ کس قصد ندارد آن‌ ها را به میز مذاکره دعوت کند.

وی در ادامه تأکید کرد که توافق موجود تنها مربوط به ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و ایالات متحده است و مشارکت اروپا در این چارچوب پیش‌بینی نشده است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، بر آمادگی مسکو برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین تأکید کرده بود.

به گفته اوشاکوف، این مذاکرات ممکن است در اواسط ماه نوامبر در ابوظبی برگزار شود.

کد مطلب 6992976

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
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      پاسخ
      این بهترین ضربه فنی بر جسم ... اروپاست بویژه انگلیس خبیث

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