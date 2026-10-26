به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا به معنای ایجاد محدودیت برای عملیات نظامی نیست.

او گفت موضوعات سرزمینی می‌تواند در جریان تلاش‌ها برای دستیابی به صلح بررسی شود، اما مسکو قصد ندارد جزئیات مذاکرات را علنی کند؛ زیرا این کار ممکن است به روند صلح آسیب بزند.

پسکوف همچنین با اشاره به تلاش‌ها و نقش مذاکره‌کنندگان آمریکایی گفت مسکو برای این اقدامات ارزش زیادی قائل است و امیدوار است اوکراین به توافق‌های حاصل‌شده با مشارکت مستقیم مذاکره‌کنندگان پایبند بماند.

موضع کرملین درباره انتخابات صربستان و برزیل

پسکوف با اشاره به انتخابات زودهنگام پارلمانی صربستان گفت مسکو برای نقش الکساندر ووچیچ در روابط دوجانبه ارزش قائل است و انتظار دارد او همچنان در عرصه سیاسی فعال بماند.

او ابراز امیدواری کرد نیروی سیاسی جدیدی که در صربستان به قدرت می‌رسد، رویکردی سازنده داشته باشد و اهمیت همکاری با روسیه را درک کند. پسکوف همچنین بر تمایل مسکو برای گسترش روابط با بلگراد تأکید کرد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده پس از شمارش ۹۶.۴۷ درصد آرا، فهرست «صربستان متحد» به رهبری ووچیچ با کسب ۳۹.۲۷ درصد آرا از «فهرست دانشجویان» با ۵۲.۵۷ درصد عقب بود.

سخنگوی کرملین همچنین از پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل استقبال کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر پیروزی لولا را تبریک گفته بود.