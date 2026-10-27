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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

کرملین: اروپا هنوز در مذاکرات اوکراین مشارکت ندارد

کرملین: اروپا هنوز در مذاکرات اوکراین مشارکت ندارد

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: اروپا فعلا در مذاکرات اوکراین مشارکت نمی‌کند، اما گفتگو با برخی کشورهای اروپایی مثبت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: اروپا فعلا در مذاکرات اوکراین مشارکت نمی کند، اما گفتگو با برخی کشورهای اروپایی مثبت است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اضافه کرد: موضع الکساندر استاب رئیس‌جمهور فنلاند، درباره گفتگو با روسیه تغییر کرده بود و مسکو از اینکه تماس‌ ها در نهایت برگزار شد قدردانی می‌ کند. توافق شده است که مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه، اوکراین و ایالات متحده در ماه نوامبر ادامه یابد.

دیمیتری پسکوف افزود: مسکو همواره بر تلاش برای استفاده از راه حل های دیپلماتیک در خصوص اوکراین تأکید دارد.

کد مطلب 6992025

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