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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

مسکو: زلنسکی ادامه درگیری در اوکراین را ضامن ماندنش در قدرت می‌داند

مسکو: زلنسکی ادامه درگیری در اوکراین را ضامن ماندنش در قدرت می‌داند

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: زلنسکی ادامه درگیری در اوکراین را ضامن ماندن خود در قدرت می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: لاوروف (وزیر خارجه روسیه) روزهای ۲ و ۳ نوامبر برای شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا، طی یک سفر کاری عازم مینسک خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: زلنسکی سعی می‎‌کند تلاش‌های روسیه و آمریکا برای ازسرگیری گفتگو درباره حل و فصل‌ بحران کی‌یف را مختل کند و حملات جدیدی علیه روسیه را تأیید می‌کند.

«ماریا زاخارووا» در این باره اضافه کرد: زلنسکی به ایده ادامه درگیری در اوکراین وسواس دارد و آن را ضامن ماندن خود در قدرت و حفظ رفاه مالی‌اش می‌داند. ... اظهارات نمایندگان اتحادیه اروپا درباره ادامه حمایت از کی‌یف، ادعاهای خود آن‌ها مبنی بر حمایت از تلاش‌ های صلح ترامپ را نقض می‌کند.

کد مطلب 6993023

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