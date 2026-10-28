به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: لاوروف (وزیر خارجه روسیه) روزهای ۲ و ۳ نوامبر برای شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا، طی یک سفر کاری عازم مینسک خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: زلنسکی سعی می‎‌کند تلاش‌های روسیه و آمریکا برای ازسرگیری گفتگو درباره حل و فصل‌ بحران کی‌یف را مختل کند و حملات جدیدی علیه روسیه را تأیید می‌کند.

«ماریا زاخارووا» در این باره اضافه کرد: زلنسکی به ایده ادامه درگیری در اوکراین وسواس دارد و آن را ضامن ماندن خود در قدرت و حفظ رفاه مالی‌اش می‌داند. ... اظهارات نمایندگان اتحادیه اروپا درباره ادامه حمایت از کی‌یف، ادعاهای خود آن‌ها مبنی بر حمایت از تلاش‌ های صلح ترامپ را نقض می‌کند.