به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی ظهر امروز سه شنبه در آئین اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی «مهر با نشاط» در استان خوزستان اظهار کرد: تربیت نسلی فعال و مسئولیت‌پذیر که بتواند در عرصه سازندگی کشور نقش‌آفرینی کند، مرهون تلاش‌های معلمان است. ایستادگی امروز کشور در برابر جنگ تمام عیار دشمنان، مدیون آموزش‌های معلمان شریفی است که نسل‌های متعهد را پرورش داده‌اند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اسناد بالادستی، به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مواد ۹۱ و ۹۲ برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت تقویت مثلث دانش‌آموز، اولیا و مربیان تأکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های فعلی در اجرای سند تحول، ضعف در اتصال میان خانواده و مدرسه است، آموزش مجازی اگرچه در شرایط خاص راهگشا است، اما نباید به بهانه‌ای برای کاهش کیفیت آموزش تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تا حد امکان نباید مدارس را تعطیل کرد، تصریح کرد: تعطیلی مدارس، کیفیت آموزش و سطح یادگیری دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد لذا این موضوع باید در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا با روش‌های نوین، پیوند میان خانواده و مدرسه تقویت شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر حمایت همه‌جانبه مجلس از قشر فرهنگی تأکید کرد و گفت: وظیفه حاکمیت است که در حوزه‌های قانون‌گذاری و تخصیص اعتبارات، کنار معلمان اعم از رسمی و سایر نیروهای فعال در عرصه تعلیم و تربیت باشد. پیگیری معیشت، امنیت شغلی و اجرای کامل رتبه‌بندی، از مطالبات به‌حق فرهنگیان است که با جدیت پیگیری می‌شود.

یوسفی به اهمیت عدالت آموزشی اشاره و اظهار کرد: نباید در آغاز مهرماه مدرسه‌ای بدون معلم داشته باشیم چرا که کمبود معلم در مناطق دورافتاده و محروم، سبب افت رتبه آموزشی این دانش‌آموزان در کنکور و مسیر تحصیلی می‌شود که این امر منجر به ایجاد شکاف آموزشی و مدیریتی در استان‌ها خواهد شد. دانش‌آموزان مناطق محروم ولی‌نعمتان ما و پای کار انقلاب هستند و باید از بهترین امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس خوزستان با اعتباری بالغ بر ۷۶۰ میلیارد تومان، بیان کرد: اگرچه این رقم در مقیاس نیازهای کلان، عدد بزرگی نیست اما این اقدام به دانش‌آموزان و معلمان تربیت‌بدنی هویت می‌بخشد و نشان‌دهنده اهمیت آن‌ها برای نظام آموزشی است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی به پروژه‌های ورزشی در دست اجرا در خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: پروژه‌های خوبی برای معلمان، خانواده‌هایشان و دانش‌آموزان در سطح استان آغاز شده است. پیگیری تکمیل مجموعه ورزشی و استخر آموزگار و سایر زمین‌های ورزشی که با تأخیر در تخصیص اعتبار مواجه شده‌اند در دستور کار است و با همکاری مدیران استانی و وزارت آموزش و پرورش، برای به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها تلاش خواهیم کرد.