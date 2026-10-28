آزادی: کنگره شهدا نقطه اوج ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی در حوزه شهدا اظهار کرد: برگزاری کنگره شهدا نباید پایان کار تلقی شود، بلکه این رویداد باید زمینه‌ای برای شناخت بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت و گسترش آن در جامعه باشد.

وی با اشاره به جایگاه پاسداشت یاد شهدا افزود: هر تلاشی برای زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهیدان، ارزشی هم‌سنگ شهادت دارد و به تعبیر امام شهید، جهاد در راه خدا محسوب می‌شود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا را عاملی برای تقویت اقتدار و امید در جامعه دانست و گفت: دشمن نمی‌خواهد یاد شهدا زنده بماند؛ زیرا این یادآوری، اقتدارآفرین و امیدبخش است.

سردار آزادی با اشاره به ضرورت رساندن آثار فرهنگی و هنری مرتبط با شهدا به مخاطبان اظهار کرد: در آخرین دیدار با امام شهید، ایشان بر ضرورت تلاش مضاعف در این زمینه تأکید کردند و فرمودند که به تلاش دوم نیاز داریم؛ به این معنا که تنها ساخت فیلم یا نوشتن کتاب کافی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا فیلم ساخته‌شده دیده و کتاب نوشته‌شده خوانده شود.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار جریان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: دستاوردهای کنگره شهدا زمانی ماندگار خواهد شد که آثار تولیدشده به مخاطبان برسد و محتوای آن‌ها در شناخت نسل‌های مختلف از سیره و آرمان‌های شهدا نقش‌آفرین باشد.