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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان

برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان

گرگان- دومین اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در گرگان در حال برگزاری است.

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کد مطلب 6993062

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