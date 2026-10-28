https://mehrnews.com/x3dszz ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲ کد مطلب 6993062 استانها گلستان استانها گلستان ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲ برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان گرگان- دومین اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در گرگان در حال برگزاری است. دریافت 20 MB کد مطلب 6993062 کپی شد مطالب مرتبط ترشیزی: رسانهها در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت نقشآفرین هستند تشکیل بسیج در ۱۴۰۰مدرسه آذربایجان غربی؛ دانش آموز کنشگر باشد هنر به میدان روایت شهدا آمد؛ گلستان در جستوجوی پیوند نسلها برچسبها گلستان گرگان اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان
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