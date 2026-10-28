به گزارش خبرنگار مهر، دو طرح در حوزه توسعه فضاهای آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب یزد، صبح پنجشنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند.

آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه بانو فرحناز طاهری در زمینی به مساحت چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع و با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است. ساخت این مدرسه با مشارکت خیر نیک‌اندیش شیشه‌بری انجام شده و اعتبار خیری آن تأمین شده است.

مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی طرح رینگ شهری یزد نیز با اعتباری بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و در مدت سه سال احداث شده است.

با بهره‌برداری از این مخزن، امکان تأمین پایدار آب شرب برای ۴۰ هزار اشتراک، معادل جمعیتی حدود ۱۴۰ هزار نفر، فراهم می‌شود. مشترکان محدوده چهارراه فاطمیه تا چهارراه نواب صفوی و همچنین بلوارهای مدرس، دهه فجر و بسیج از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

حضور در جلسه شورای اداری استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دیدار با نخبگان نیز از دیگر برنامه‌های احتمالی سفر معاون اول رئیس‌جمهور به یزد اعلام شده است.