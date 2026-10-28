انجام ۱۴۲ پیوند عضو در یزد؛ صدرنشینی یزد در پیوند اعضا به نسبت جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، محمود نوری‌شادکام در پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحی سرطان ایران، با اشاره به توانمندی تیم‌های جراحی استان، از جایگاه برجسته جراحان یزد در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سرطان قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: تیم‌های جراحی استان از نظر مردم‌داری، رعایت اخلاق حرفه‌ای، فعالیت علمی و حرکت در مرزهای دانش، از تیم‌های برجسته کشور هستند و مایه افتخار مجموعه سلامت به شمار می‌روند.

نوری‌شادکام با اشاره به آمار پیوند اعضا در استان افزود: سال گذشته ۱۴۲ مورد پیوند شامل ۶۷ پیوند کلیه، ۳۱ پیوند کبد و ۴۴ پیوند مغز استخوان در یزد انجام شد که بر اساس این آمار، استان به نسبت جمعیت در صدر کشور قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، یزد را نماد همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان دانست و گفت: آتشکده زرتشتیان، کنیسه کلیمیان، کلیسای مسیحیان و مسجد مسلمانان در فاصله‌ای نزدیک از یکدیگر قرار دارند و پیروان ادیان مختلف در این شهر به عبادت می‌پردازند.

پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحی سرطان ایران از ۶ تا ۸ آبان‌ماه به میزبانی یزد در حال برگزاری است.