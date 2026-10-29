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۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۱

معاون اول رئیس جمهور وارد یزد شد

معاون اول رئیس جمهور وارد یزد شد

یزد - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به یزد با استقبال رسمی استاندار یزد و دو تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی وارد یزد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی، مورد استقبال رسمی استاندار یزد، نمایندگان مردم یزد، اشکذر و زارچ و تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات ارشد استانی قرار گرفت.

در جریان این سفر یک‌روزه، یکی از مخازن ذخیره‌سازی آب و یک واحد آموزشی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند؛ پروژه‌هایی که در راستای تقویت پایداری منابع آب و توسعه متوازن فضاهای آموزشی استان طرح‌ریزی و اجرا شده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور وارد یزد شد

نشست مشترک شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از دیگر برنامه‌های محوری این سفر است که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مدیران دستگاه‌های اجرایی، با هدف بررسی مسائل کلان، ارزیابی نیازهای عملیاتی و تسریع در روند پیشبرد طرح‌های عمرانی و زیربنایی استان برگزار می‌شود.

همچنین، نشست‌های تخصصی جداگانه‌ای با حضور نخبگان، فرهیختگان و فعالان بخش خصوصی استان پیش‌بینی شده است تا حاضران به‌صورت بی‌واسطه، مطالبات، ایده‌ها و دغدغه‌های تخصصی خود را در راستای شتاب‌بخشی به روند توسعه همه‌جانبه استان با معاون اول رئیس‌جمهور در میان بگذارند.

کد مطلب 6993281

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