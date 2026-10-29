به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه یزد و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و توسعه‌ای استان اظهار کرد: یزد در بسیاری از شاخص‌ها جایگاه پیشرو دارد و از استان‌های نخبه‌پرور کشور به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از همراهی‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر توسعه کشور افزود: دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود از دیدگاه‌ها و تجربه‌های نخبگان و صاحب‌نظران استفاده می‌کند و امیدواریم در نشست‌های امروز نیز از نظرات کارشناسان و نخبگان یزدی بهره ببریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری در این سفر بیان کرد: دو پروژه در برنامه سفر قرار دارد که هرکدام پیام مهمی در مسیر توسعه استان منتقل می‌کنند.

عارف افتتاح یک مدرسه را از جمله این طرح‌ها برشمرد و گفت: این اقدام بر اهمیت آموزش، پرورش و توسعه علمی تأکید دارد. دانش‌آموزان یزدی هر سال در آزمون سراسری عملکرد مطلوبی دارند و استان در تولید علم نیز سهم قابل توجهی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه مدارس در اولویت رویکرد دولت به توسعه علم و فناوری قرار دارند، افزود: بهره‌برداری از این فضای آموزشی فرصتی برای تبیین نگاه راهبردی دولت به آموزش و پرورش است.

عارف در ادامه، پروژه آبی را دومین طرح مورد بهره‌برداری در سفر به یزد معرفی کرد و با اشاره به محدودیت منابع آبی استان اظهار کرد: مردم یزد با تکیه بر فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت، از منابع محدود آب به شکل بهینه استفاده می‌کنند و در بخش‌هایی مانند کشاورزی نیز برای استفاده مجدد از آب تلاش دارند.

وی با تأکید بر امکان تداوم مسیر توسعه استان با وجود محدودیت‌های آبی تصریح کرد: یزد ظرفیت آن را دارد که برنامه‌های توسعه‌ای خود را با مدیریت صحیح منابع و جبران کمبودها دنبال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از طرح آبی در این سفر، ضرورت توجه بیشتر به مسئله تأمین آب استان و پیگیری راهکارهای رفع مشکلات این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند.