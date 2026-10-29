به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه، با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، در برخی سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد ابر در ارتفاعات، به‌ویژه مناطق بشاگرد و برخی نقاط استان، با تأکید بر مناطق غربی، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد و بروز گردوغبار دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت‌های جوی، توصیه کرد شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وضعیت دریا؛ ترددهای دریایی با احتیاط انجام شود

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: مناطق دریایی استان تحت تأثیر وزش بادهای شمال شرقی تا جنوب شرقی، کمی مواج پیش‌بینی می‌شوند و در ساعات بعدازظهر نیز افزایش ابر و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

حمزه‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در ترددهای دریایی، از فعالان این حوزه خواست رفت‌وآمدهای دریایی را با احتیاط انجام دهند.

تقویت ناپایداری‌های جوی در بشاگرد طی روز جمعه

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت جوی روز جمعه خاطرنشان کرد: ناپایداری‌های جوی در ساعات بعدازظهر تقویت خواهد شد و شهرستان بشاگرد از مناطق مهم تحت تأثیر این شرایط خواهد بود.

وی در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: طی امروز و فردا، نوسانات یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.