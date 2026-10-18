به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، اظهار کرد: ناپایداری‌های جوی در سطح استان تقویت می‌شود و در ارتفاعات به ویژه شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد و همچنین بخش‌هایی از مناطق مرکزی و غربی استان موجب تشدید بارش‌ها و وقوع تندبادهای تندری خواهد شد.

وی افزود: این شرایط با رگبار باران، رعدوبرق و در برخی نقاط با احتمال بارش تگرگ همراه است و در شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد می‌تواند موجب سیلابی شدن مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: در مناطق مرکزی و بخش‌هایی از غرب استان نیز احتمال افزایش خیزش گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریا، بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و شب محدوده شمال تنگه هرمز متلاطم و به‌طور موقت مواج خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود فعالان دریایی و دریانوردان با توجه به شرایط پیش‌رو احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند و از ترددهای دریایی غیرضروری در این محدوده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب خودداری کنند.

وی با بیان اینکه تغییر محسوسی در نوسانات دمایی استان پیش‌بینی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه و ناپایداری‌های جوی تا روز سه‌شنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.