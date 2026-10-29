به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رنجی ظهر پنج شنبه در نشست با امام جمعه شهرستان شفت با اشاره به جان‌فشانی شهدای دانش‌آموز و گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: پاسداشت آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، نقش مهمی در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و تربیت نسل آینده دارد.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شفت، با بیان اینکه شهدای دانش‌آموز با نثار جان خود در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، الگوی ماندگاری از ایمان، شجاعت و فداکاری برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند، بیان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان است.

وی با اشاره به جایگاه هفته بسیج دانش‌آموزی در تقویم فرهنگی کشور افزود: این مناسبت فرصتی برای بازخوانی نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌ها، اهداف و فداکاری‌های شهدای دانش‌آموز است.

رنجی مدرسه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت نسلی آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر دانست و تصریح کرد: توجه به سیره و منش شهدا و نهادینه‌کردن ارزش‌هایی همچون ایثار، ازخودگذشتگی، همدلی و روحیه خدمت به جامعه، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان دارد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مجموعه آموزش‌وپرورش، فرهنگیان و خانواده‌ها در تبیین فرهنگ بسیج دانش‌آموزی، بیان کرد: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل جوان، نیازمند مشارکت و همراهی همه نهادهای تربیتی و فرهنگی است.