به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی در پیامی به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی و یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت تقویت بصیرت، خودباوری، مسئولیت‌پذیری و توانمندی‌های علمی و فرهنگی نسل نوجوان تأکید کرد و دانش‌آموزان را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ایران اسلامی دانست.

دانش‌آموزان؛ سرمایه‌های ارزشمند آینده کشور

در این بیانیه آمده است: هفته بسیج دانش‌آموزی یادآور ایمان، ایثار، بصیرت و آرمان‌خواهی نسل نوجوانی است که با الهام از فرهنگ عاشورا و تأسی به سیره شهیدان، در مسیر پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، برگ‌های زرینی در تاریخ پرافتخار ایران رقم زده است.

این مناسبت ارزشمند، فرصتی برای بازخوانی نقش راهبردی دانش‌آموزان در اعتلای میهن اسلامی و تأکید بر جایگاه این نسل به‌عنوان سرمایه‌ای گران‌سنگ و آینده‌ساز در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی کشور به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: دانش‌آموزان بسیجی، پرچم‌داران عرصه علم‌آموزی، اخلاق‌مداری، خودباوری و خدمت صادقانه به جامعه هستند که با برخورداری از روحیه ایمان، مسئولیت‌پذیری و خلاقیت، می‌توانند در ساختن آینده‌ای روشن و پرافتخار برای ایران اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی سرشار از جلوه‌های درخشان ایثار و فداکاری نوجوانانی است که با وجود سن کم، بزرگ‌ترین درس‌های شجاعت، غیرت، ایمان و مسئولیت‌پذیری را به جامعه آموختند؛ از شهید محمدحسین فهمیده، اسوه ایثار و فداکاری، تا شهید علی لندی که با نثار جان خود برای نجات دیگران، جلوه‌ای ماندگار از انسانیت و ازخودگذشتگی را به تصویر کشید.

تقویت بصیرت و سواد رسانه‌ای در برابر جنگ شناختی

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در شرایطی که دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ شناختی، هویت دینی، ملی و فرهنگی نسل جوان را هدف قرار داده‌اند، تقویت بصیرت، ارتقای سواد رسانه‌ای، تعمیق معرفت دینی و پرورش روحیه پرسشگری، امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، ضرورتی انکارناپذیر است.

در این مسیر، بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه‌الشریف)، در زمینه تربیت نسلی مؤمن، آگاه، توانمند و برخوردار از روحیه خودباوری، می‌تواند چراغ راه تعالی نسل نوجوان و جوان و حرکت در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی باشد.

بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای نسل نوجوان

این بیانیه می‌افزاید: تحقق آرمان‌های بلند ایران اسلامی و دستیابی به افق‌های روشن پیشرفت، در گرو بهره‌گیری از استعدادها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و فکری نسل نوجوان و جوان است.

فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان، تقویت روحیه خودباوری و کار جمعی و گسترش زمینه مشارکت مؤثر آنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناورانه، از مهم‌ترین الزامات تربیت نسلی توانمند، متعهد و پیشرو به شمار می‌رود.

بسیج دانش‌آموزی؛ بستری برای تربیت نسل مسئولیت‌پذیر

در بخش دیگری از این پیام تأکید شده است: بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان یکی از بسترهای مهم تربیت نسلی مؤمن، آگاه، خلاق، انقلابی و خدمتگزار، نقشی ارزشمند در تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، ارتقای بینش و بصیرت، گسترش فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری و زمینه‌سازی برای حضور سازنده دانش‌آموزان در عرصه‌های پیشرفت و تعالی کشور بر عهده دارد.

در استان سمنان نیز حمایت از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، تربیتی و جهادی دانش‌آموزان و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های ارزشمند این نسل، گامی مؤثر در مسیر پرورش سرمایه‌های انسانی و ساختن آینده‌ای درخشان برای استان و کشور خواهد بود.

تأکید بر پاسداشت آرمان‌های شهدای دانش‌آموز

سردار شوقانی در بخش پایانی این بیانیه، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی و پاسداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام دانش‌آموز، به‌ویژه شهید محمدحسین فهمیده، این مناسبت پرافتخار را به دانش‌آموزان، فرهنگیان، مربیان و مسئولان بسیج دانش‌آموزی استان سمنان تبریک گفت.

وی همچنین از تلاش‌ها و مجاهدت‌های تمامی فعالان عرصه تعلیم‌وتربیت در مسیر رشد، تعالی و بالندگی نسل آینده‌ساز ایران اسلامی قدردانی کرد.

در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده است که دانش‌آموزان با اتکا به ایمان و معنویت، اهتمام به علم‌آموزی، پایبندی به اخلاق و ارزش‌های اسلامی و برخورداری از بصیرت، خودباوری و روحیه خلاقیت و نوآوری، ضمن پاسداشت آرمان‌های والای شهیدان و حفظ هویت ایرانی، اسلامی خود، در مسیر پیشرفت، آبادانی و اقتدار ایران گام بردارند و با تلاش آگاهانه و مسئولانه، زمینه‌ساز آینده‌ای روشن، عزتمند و پرافتخار برای میهن اسلامی باشند.