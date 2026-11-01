دختران و زنان نقش مهمی در مقابله با جنگ شناختی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی بعدازظهر یکشنبه در همایش «دختران دانش‌آموز جان‌فدا» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: مازندران با تقدیم یک‌هزار و ۷۱۰ شهید دانش‌آموز، نقش ارزشمندی در دفاع از انقلاب اسلامی و میهن ایفا کرده است.

وی با اشاره به حضور و مشارکت مردم مازندران در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: مردم این استان با وجود قرار نداشتن در خط مقدم جغرافیایی جنگ، با تقدیم فرزندان و عزیزان خود، جلوه‌های ماندگاری از ایثار و وفاداری به میهن را به نمایش گذاشتند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه ۳۶ هزار دانش‌آموز در دوران دفاع از کشور به شهادت رسیدند، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده سهم مهم نسل نوجوان در تاریخ مقاومت و ایثار ایران است؛ نسلی که در مقاطع حساس تاریخی، مسئولیت خود را در قبال کشور به انجام رساند.

رمضانی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه کشور، جنگ شناختی را از عرصه‌های مهم تقابل با دشمن برشمرد و گفت: در شرایط کنونی، نقش زنان و دختران در مقابله با این تهدیدات و صیانت از ارزش‌های جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه نهاد خانواده در کانون توجه و هدف‌گذاری دشمن قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و فعال زنان و دختران، از جمله دختران محجبه، در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند در حفظ هویت فرهنگی و تقویت انسجام جامعه اثرگذار باشد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه‌ها و اجتماعات شبانه تأکید کرد و خواستار حضور گسترده‌تر مردم در این برنامه‌ها شد.

رمضانی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های نسل جوان و نوجوان، بر ضرورت تقویت امید و مشارکت اجتماعی برای ساخت آینده کشور تأکید کرد.