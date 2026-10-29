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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

معاون سازمان پدافند غیرعامل: زیرساخت‌های حیاتی در جنگ پایدار ماندند

معاون سازمان پدافند غیرعامل: زیرساخت‌های حیاتی در جنگ پایدار ماندند

بوشهر- معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌ها برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط تهدید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه اهمیت پدافند غیرعامل در پرتو تجربه جنگ‌های اخیر بیش از گذشته آشکار شده است، اظهار کرد: مأموریت اصلی پدافند غیرعامل، کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف کشور و به حداقل رساندن پیامدهای تهدیدات با هدف حفاظت از جان و مال مردم است.

وی پدافند غیرعامل را سپری حفاظتی در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات نظامی، سایبری، پرتوی و شیمیایی دانست و افزود: مردم با حضور و مشارکت خود، نقش محوری در حفظ پایداری کشور ایفا می‌کنند و از ارکان اصلی عبور موفق از شرایط بحرانی هستند.

تداوم خدمات حیاتی در شرایط جنگی

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به عملکرد زیرساخت‌های حیاتی در جریان جنگ‌های اخیر تصریح کرد: با وجود تلاش دشمن برای وارد کردن ضربه به کشور، روند خبررسانی و اطلاع‌رسانی رسانه ملی متوقف نشد و شبکه‌های آب و برق نیز به فعالیت خود ادامه دادند.

ذوالقدر ادامه داد: شبکه بانکی در این شرایط به ارائه خدمات پرداخت و در بخش انرژی نیز با ورود پتروشیمی‌ها به چرخه تولید بنزین، سوخت‌رسانی به مردم و خودروهای امدادی به‌خوبی مدیریت شد.

وی با اشاره به استمرار خدمات درمانی در شرایط بحرانی گفت: در حوزه سلامت نیز اعمال جراحی پیشرفته همزمان با تهاجمات انجام می‌شد و کمبودی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی گزارش نشد.

این مسئول، تداوم فعالیت بخش‌های مختلف کشور در شرایط جنگی را حاصل برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده از زمان تأسیس سازمان پدافند غیرعامل در سال ۱۳۸۲ تاکنون دانست.

مشارکت مردم؛ رکن پایداری کشور

ذوالقدر با اشاره به شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» تأکید کرد: پدافند غیرعامل ماهیتی دوطرفه دارد؛ از یک سو، دستگاه‌های مسئول وظیفه آموزش، آمادگی و صیانت از جان مردم را بر عهده دارند و از سوی دیگر، همراهی آگاهانه مردم برای افزایش تاب‌آوری کشور ضروری است.

وی مدیریت مصرف، پرهیز از بازنشر شایعات در فضای مجازی و توجه به اطلاع‌رسانی رسانه ملی را از جمله محورهای مشارکت مردم در حفظ امنیت و پایداری کشور برشمرد و افزود: همکاری مردم و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، دو عامل مکمل برای کاهش آسیب‌پذیری و مدیریت مؤثر شرایط بحرانی هستند.

کد مطلب 6993759

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