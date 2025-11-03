رادفر: علوم پزشکی بم برای تضمین پایداری خدمات سلامت تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رادفر، صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: در مانور سراسری سلامت محیط کار، مهارتهای تخصصی نیروهای بهداشت و درمان به نمایش گذاشته میشود تا میزان آمادگی آنها در مقابله با بحرانها افزایش یابد.
وی هدف از اجرای این مانور را تمرینی واقعی برای کسب آمادگی در شرایط بروز بحرانها و بیماریهای محیط کار عنوان کرد و افزود: تمامی تمهیدات لازم برای اجرای این مانور به منظور ارتقای آمادگی نیروها در هنگام بحران اندیشیده شده است.
رادفر، با تأکید بر ضرورت کاهش آسیبپذیری در زمان بحران گفت: در شرایط اضطراری، بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات متعدد روبهرو میشوند و به همین دلیل، آمادهباش همه دستگاهها و نهادها حیاتی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به اهمیت زیرساختهای خدماتی و ارتباطی در مواقع بحرانی افزود: باید از هم اکنون ساختارهای درمانی، آزمایشگاهی و امدادی بهگونهای طراحی شوند که حتی در صورت بروز اختلال در دسترسیها، تداوم خدمات سلامت ممکن باشد.
وی با یادآوری تجربه تلخ زلزله بم در سال ۱۳۸۲ اظهار کرد: نبود زیرساختهای مقاوم موجب اختلال در روند درمان و امدادرسانی شد؛ از این رو، باید از آن تجربه درس گرفت و در طراحیهای جدید، مقاومت و استمرار خدمترسانی را محور قرار داد.
رادفر، تأکید کرد: پدافند غیرعامل مبتنی بر نظم، برنامه محوری و وجود طرحهای جایگزین در شرایط بحرانی است و دانشگاه علوم پزشکی بم با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی تلاش میکند پایداری خدمات سلامت را در هر شرایطی تضمین کند.
پدافند غیرعامل؛ راهبردی اساسی برای تابآوری زیرساختهای حیاتی کشور
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان بم، گفت: پدافند غیرعامل مجموعهای از اقدامات غیرنظامی برای افزایش توان پایداری و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر تهدیدات احتمالی است.
وی افزود: پدافند غیر عامل، یکی از پایههای اصلی نظام آمادگی و مدیریت بحران است و نقشی کلیدی در حفاظت از زیرساختهای حیاتی دارد.
حمید بارانی، با اشاره به گسترش تهدیدات سایبری و غیرنظامی گفت: برنامهریزی دقیق برای استمرار خدمات عمومی و کنترل بحران، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: همانطور که در تجربه جنگ دوازده روزه مشاهده شد، هماهنگی میان دستگاهها نقش مؤثری در کاهش خسارات و حفظ امنیت عمومی داشت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان بم، گفت: تقویت ساختارهای پدافند غیرعامل در تمامی حوزهها از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات، حمل و نقل و بهداشت باید با جدیت دنبال شود.
بارانی، با تأکید بر ضرورت مدیریت وابستگیهای زیرساختی افزود: در بحران، کوچکترین اختلال در یک بخش، اثر زنجیرهای بر دیگر حوزهها دارد و ایجاد سامانههای جایگزین، تمرینهای دورهای و آموزشهای تخصصی نیروها از الزامات پایداری در برابر تهدیدات است.
وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل به معنای صرف دفاع نیست؛ بلکه تضمینکننده استمرار خدمات حیاتی به مردم در شرایط بحرانی است و باید به یک فرهنگ سازمانی در تمامی دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
هشدار نسبت به خطر بومی شدن پشه آئدس در کشور
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم، نیز در این نشست خبری نسبت به خطر گسترش و بومی شدن پشه آئدس در برخی مناطق کشور هشدار داد و گفت: یکی از چالشهای مهم سلامت عمومی در سالهای اخیر، افزایش موارد مشاهده این پشه در مناطق گرمسیری و شمالی کشور است.
علیرضا مقدمی، افزود: اگر اقدام جدی برای مهار این تهدید صورت نگیرد، خطر فراگیر شدن بیماریهای مرتبط با این پشه تمام مناطق را درگیر خواهد کرد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی بم و قرار گرفتن آن در مسیر ترانزیت بین دو استان آلوده، خاطرنشان کرد: احتمال ورود پشه آئدس به شهرستان بم بالا است.
وی افزود: در سال گذشته، نمونههایی از این پشه در فرودگاه زاهدان صید شده که نشان از احتمال انتقال از طریق جابهجایی کالا دارد.
مقدمی گفت: بر همین اساس، احتمال سرایت آن به شهرهای دیگر نیز وجود دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده تأکید کرد و گفت: باید آموزشهای عمومی درباره راههای پیشگیری از گسترش این پشه جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه محیطهای مستعد تخمگذاری پشه آئدس، شامل لاستیکهای فرسوده و ظروفی است که آب در آنها تجمع مییابد ادامه داد: تخم این پشه تا ۴۰۰ روز ماندگاری دارد و با نخستین بارش باران چرخه رشد آن فعال میشود.
مقدمی، تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به مدیریت این تهدید نیست و همکاری همه دستگاهها ضروری است.
وی مناطق گمرک ارگ جدید، خواجه عسگر و آبروز را از نقاط دارای اولویت پایش اعلام کرد و با اشاره به نصب تلههای پایش در مناطق دهبکری، ورودی فهرج و مسیر ایرانشهر گفت: این تلهها بهصورت دورهای بررسی میشوند و تاکنون موردی از صید این پشه گزارش نشده است.
به گفته مقدمی، تاکنون ۷۳ مورد مشکوک به ابتلاء شناسایی شده که هیچیک مثبت نبودهاند.
وی افزود: آموزشهای لازم به صنوفی نظیر آپاراتیها و کشاورزان ارائه شده تا بتوانند در حذف محلهای رشد پشه آئدس مشارکت کنند.
وی اظهار کرد: اطلاعرسانی، پایش و بهسازی محیط تنها راه پیشگیری از گسترش پشه آئدس است و بدون مشارکت عمومی، کنترل آن ممکن نخواهد بود.
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