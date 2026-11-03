به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر بعدازظهر سه‌شنبه در نشست پدافند غیرعامل استان کردستان در سنندج اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان با حضور مستمر در میدان خدمت، اجازه ندادند نیازهای روزمره مردم و روند تأمین اقلام اساسی با مشکل جدی مواجه شود.

وی هدف از سفر به کردستان را قدردانی از مدیران و کارکنانی عنوان کرد که در شرایط دشوار جنگ، مسئولیت تأمین نیازهای مردم و استمرار فعالیت بخش‌های خدماتی را بر عهده داشتند.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش مردم در مدیریت شرایط بحرانی افزود: همدلی عمومی، همکاری شهروندان با مجموعه‌های اجرایی و حفظ انسجام اجتماعی، مانع تحقق برنامه‌های دشمن برای ایجاد ناامنی و اختلاف در استان شد.

ذوالقدر با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان مردم و دستگاه‌های مسئول، عملکرد مجموعه استان در حفظ جریان عادی زندگی و ارائه خدمات عمومی را قابل تقدیر دانست.

در پایان این نشست، از مدیران و دستگاه‌های اجرایی برگزیده کردستان که در زمینه اجرای الزامات پدافند غیرعامل، افزایش آمادگی و حفاظت از زیرساخت‌ها و استمرار خدمات در شرایط بحرانی نقش‌آفرینی کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.