دلسوختگان قم در خانه برابر نماینده مشهد متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های دلسوختگان قم و دائم‌پناه مشهد از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، عصر پنجشنبه در سالن ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد و دو تیم پس از رقابتی نزدیک و پرفشار، به تقسیم امتیازها رضایت دادند.



در این مسابقه که با میزبانی نماینده قم و در حضور هواداران این تیم برگزار شد، محمدجواد سنگتراشان و فردین قاسمی موفق شدند گل‌های دلسوختگان را به ثمر برسانند و رامتین حکیمی و حمیدرضا مرادیان نیز گلزنان تیم دائم‌پناه مشهد بودند.



تساوی در این دیدار خانگی در شرایطی رقم خورد که دلسوختگان قم برای بهبود موقعیت خود در جدول و پایان دادن به روند ناکامی‌های هفته‌های اخیر، به کسب سه امتیاز این مسابقه چشم دوخته بود، اما در نهایت نتوانست از امتیاز میزبانی برای رسیدن به پیروزی استفاده کند.



نماینده فوتسال استان قم با کسب یک امتیاز این مسابقه، مجموع امتیازات خود را تا پایان هفته دهم به عدد ۱۱ رساند و در رتبه هشتم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت.



از دست رفتن امتیاز در خانه، در حالی است که دلسوختگان برای فاصله گرفتن از شرایط نامطلوب هفته‌های گذشته به پیروزی نیاز داشت و نتیجه این مسابقه فرصت مناسبی را برای بهبود جایگاه تیم در جدول از دسترس خارج کرد.



تیم فوتسال دلسوختگان قم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و در چارچوب هفته یازدهم، روز ۲۴ آبان‌ماه باید در دیداری خارج از خانه برابر سن‌ایچ ساوه به میدان برود.



نماینده قم در این مسابقه به دنبال جبران امتیازهای ازدست‌رفته و بهبود شرایط خود در جدول رده‌بندی خواهد بود.

