واژگونی پژو در جاده الهایی - اهواز یک کشته و چهار مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی‌بلوطکی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به دنبال وقوع این واژگونی، چهار نفر شامل یک مرد ۵۸ ساله و سه زن ۲۸، ۳۵ و ۵۵ ساله مصدوم شدند و یک دختربچه سه‌ساله نیز جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، سه نفر از مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان‌های گلستان و کرمی اهواز منتقل شدند و یکی از مصدومان نیز با رضایت شخصی از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی شهروندان است؛ لذا از رانندگان تقاضا می‌شود با پرهیز از سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین با استفاده از کمربند ایمنی و صندلی مخصوص کودک، برای حفظ جان خود و سرنشینان و پیشگیری از حوادث ناگوار تلاش کنند.