تصادف مرگبار در محور اهواز – هفتکل یک کشته و ۵ مصدوم به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز شامگاه دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع یک سانحه دلخراش در محور اهواز – هفتگل خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۵۵ روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، برخورد شدید دو خودروی سواری پژو پارس و پژو ۲۰۶ در محدوده گردنه نمره ۱ و حدود ۱۰ کیلومتر مانده به شهر هفتگل، منجر به وقوع حادثه‌ای تلخ شد.

احمدی افزود: در این حادثه، ۶ نفر از سرنشینان خودروها آسیب دیدند که از این تعداد، پنج نفر با سنین ۱۵، ۲۰، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ سال به‌عنوان مصدوم شناسایی شدند و متأسفانه یک مرد جوان حدوداً ۲۰ تا ۲۵ ساله در محل حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز با اشاره به اعزام سریع نیروهای امدادی گفت: پس از اطلاع‌رسانی به مرکز فوریت‌های پزشکی، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی، به مرکز درمان بستر هفتکل منتقل شدند.