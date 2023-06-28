۲ کشته در تصادف خودروهای سواری در محور خرمشهر به اهواز

سید نادر نقیبی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز سه شنبه ۶ تیرماه سال جاری طی تماس با مرکز پیام اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ در ساعت ۱۹:۰۵ مبنی بر تصادف دو خودروی سواری سبک در محور خرمشهر به اهواز نزدیک به روستای سویچی، بلافاصله دو تیم امدادی از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی آبادان به محل حادثه اعزام شدند.

نقیبی افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که قبل از رسیدن آمبولانس‌های اورژانس سه نفر از مصدومان توسط خودروی شخصی انتقال داده شدند و یک نفر پس از دریافت اقدامات درمانی لازم توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان خرمشهر منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ادامه گفت: در این حادثه متأسفانه دو مرد ۵۵ و ۳۲ ساله به دلیل شدت جراحت جان باختند.