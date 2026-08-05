تصادف مرگبار در محور اهواز–شوش ۲ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه صبح امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، در محور اهواز–شوش و ۲ کیلومتر پس از الباجی رخ داد.

وی افزود: این سانحه ساعت ۶:۰۶ به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. بلافاصله نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، وضعیت مصدومان را ارزیابی کردند و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، عملیات نجات و انتقال آسیب‌دیدگان را انجام دادند.

احمدی بلوطکی بیان کرد: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که شامل دو خانم ۴ و ۳۵ ساله و چهار آقا با سنین ۴۰، ۳۶، ۴ سال و یک فرد با سن نامشخص هستند.

وی گفت: یک خانم ۲۲ ساله و یک کودک ۴ ساله نیز به دلیل شدت جراحات وارده در این سانحه جان خود را از دست دادند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: چهار دستگاه آمبولانس اورژانس برای امدادرسانی به مصدومان در محل حادثه مستقر شدند. مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت به مراکز درمانی اهواز منتقل شدند.

وی افزود: چهار مصدوم به بیمارستان گلستان، یک مصدوم به بیمارستان آیت‌الله کرمی و یک مصدوم به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال یافتند تا روند درمان تخصصی آنان ادامه پیدا کند.

احمدی بلوطکی با اشاره به افزایش حجم ترددهای جاده‌ای همزمان با ایام اربعین حسینی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و انجام استراحت‌های منظم در طول مسیر، برای حفظ ایمنی خود و دیگران تلاش کنند.