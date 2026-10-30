برخورد دو خودروی سواری در جاده قدیم کاشان ـ قم ۲ کشته و ۴ مصدوم داشت

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف مرگبار دو دستگاه خودروی سواری در کیلومتر پنج جاده قدیم کاشان ـ قم خبر داد که دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
وی ابراز کرد: ساعت ۱۱:۴۹ امروز، وقوع این حادثه به ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه ۳ کاشان به همراه تیم آتشنشانی شهر مشکات به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان ادامه داد: آتشنشانان ضمن ایمنسازی صحنه و پیشگیری از وقوع آتشسوزی، عملیات رهاسازی افراد محبوس در خودروها، شامل فوتشدگان و مصدومان را انجام دادند.
وی گفت: در این حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ و تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر اقدامات امدادی، رهاسازی و انتقال مصدومان را بر عهده داشتند و عوامل پلیس راه نیز با مدیریت ترافیک و بررسی صحنه، اقدامات لازم را انجام دادند.
فدایی افزود: این حادثه متأسفانه دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت
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