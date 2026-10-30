به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب آثار نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت» متشکل از سمیه آباده، فاطمه راد و الهام چنانی، بازبینی آثار متقاضی حضور در بخش نمایش‌های صحنه‌ای این رویداد را به عهده دارند.

سمیه آباده بازیگر و کارگردان تئاتر، از جمله هنرمندانی است که تجربه حضور در جشنواره‌های مختلف و اجرای آثار در سالن‌های مطرح تئاتر کشور را در کارنامه خود دارد. از جمله آثار او می‌توان به نمایش‌های «ناگفته‌های هشت سال زنانگی»، «عروسی بانوگشسب»، «دختران افسانه‌های ایرانی» اشاره کرد. آباده در جشنواره‌های مختلف موفق به کسب جوایز و تجلیل‌هایی در زمینه کارگردانی، نویسندگی و بازیگری شده است. همچنین، او سابقه فعالیت به‌عنوان بازیگردان فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و فیلم سینمایی «یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی را دارد.

فاطمه راد فیلمساز، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، دیگر عضو هیئت انتخاب این رویداد است. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشگاه هنر تهران است. راد سابقه داوری بخش خیابانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مربیگری استعدادهای بازیگری در ۲ فصل برنامه تلویزیونی «عصر جدید» را در کارنامه دارد. دریافت دیپلم افتخار و تندیس بازیگری از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و کسب جوایز مختلف در حوزه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری از دیگر سوابق حرفه‌ای این هنرمند است.

الهام چنانی عضو دیگر هیئت انتخاب آثار نخستین رویداد ملی «ایراندخت»، بازیگر و کارگردان تئاتر و مسئول انجمن هنرهای نمایشی جزیره خارک است و در سال ۱۴۰۴ نیز انجمن تحت مسئولیت او به‌عنوان انجمن برتر استان معرفی شده است. چنانی در جشنواره‌های معتبر تئاتری کشور از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، جشنواره تئاتر مناطق، جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی و جشنواره‌های استانی حضور داشته و جوایز متعددی را در زمینه بازیگری کسب کرده است. او همچنین سابقه برگزاری ۲ دوره جشنواره منطقه‌ای و استانی تئاتر خیابانی و چندین دوره همایش نمایشنامه‌خوانی در جزیره خارک را دارد.

نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت» ویژه بانوان به دبیری مریم شعبانی هفته اول آذر برگزار می‌شود.