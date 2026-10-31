به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «اسکرین‌شات؛ ورژن اصلی» به نویسندگی و طراحی و کارگردانی امیر عباسی با تهیه‌کنندگی هاتف کلاته پاییز سال جاری در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

نمایش «اسکرین‌شات» نخستین بار در سال ۱۴۰۲ در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شد. این اثر در آن دوره با اجرای بیش از ۱۲۰ سانس، میزبان حدود ۱۹ هزار تماشاگر بود.

این نمایش روایتی از روابط انسانی در عصر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است که در بستر یک دورهمی دوستانه شکل می‌گیرد. با ورود تلفن‌های همراه به این جمع و آشکار شدن پیام‌ها و رازهای پنهان، روابط میان شخصیت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و موقعیت‌هایی پرتنش ایجاد می‌شود.

«اسکرین‌شات؛ ورژن اصلی» با تمرکز بر مفاهیمی همچون اعتماد، صداقت، حریم خصوصی و مرز میان زندگی شخصی و روابط اجتماعی، مخاطب را با این پرسش مواجه می‌کند که آیا آشکارشدن تمام رازها می‌تواند به شفافیت بیشتر در روابط بینجامد یا خود به عاملی برای شکل‌گیری سوءتفاهم و از بین رفتن اعتماد تبدیل می‌شود.