به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان امروز پنجشنبه ۲۰ آذر در شهر همدان برگزار شد و طی آن برگزیدگان بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره معرفی شدند.

پیش از معرفی برگزیدگان، آیین نکوداشت مجید قناد هنرمند پیشکسوت و فعال عرصه نمایش‌ کودک و نوجوان نیز برگزار شد.

قناد در این مراسم ضمن عرض خسته نباشید به تمامی برگزارکنندگان این رویداد ملی و بین‌المللی گفت: با تمام مشکلات و سختی‌ها، مسئولان این جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به فکر شما عزیزان هستند؛ شما آینده‌سازانی که باید برای کودکان تلاش کنید. قدردان زحمات تک‌تک مسئولان عزیز همدان باشیم که امسال هم جشنواره را به زیبایی برگزار کردند. ۳۰ سال، یعنی ۳۰ بهار و ۳۰ تابستان؛ عمری طولانی که نشان می‌دهد پشت این جشنواره چه تلاش و همتی بوده است. تلاش مسئولان جشنواره تنها یک هفته نبود؛ برای دبیر جشنواره و تیم اجرایی، این یک هفته، حاصل نزدیک به چندین ماه تلاش مستمر بود. دل‌مان می‌خواهد مردم شاد باشند و خوشحال؛ با این تلاش‌ها می‌توان در عرصه هنر و کار به مردم کمک کرد.

این هنرمند با اشاره به دوران کرونا گفت: در ۲ سال همه‌گیری ویروس کرونا، بچه‌های عرصه تئاتر با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بودند؛ نه در مهدکودک، نه در مدرسه و نه در سالن‌ها امکان فعالیت داشتند، اما با تلاش و محبت‌شان توانستند به فعالیت ادامه دهند. به افتخار همه شما هنرمندان، دست بزنیم.

قناد همچنین به داوران جشنواره اشاره کرد و گفت: تمام تجربه، عمر و تلاش سالیان شما داوران عزیز، درس‌آموز است. انتخاب‌ها مهم هستند، اما اصل برنده، همه شما شرکت‌کنندگان هستید. افتخار می‌کنم که در سی‌امین جشنواره حضور دارم و به تک‌تک مسئولان، داوران و شما آینده‌سازان خدا قوت می‌گویم و از همه متشکرم.

در بخش دیگر این رویداد از مادر شهید عباس حیدری، همسر و فرزند شهید فرشید کریمی و همچنین همسر و فرزندان زنده‌یاد معلم فداکار مهدی رستگاری به پاس رشادت و فداکاری این بزرگمردان ایران‌زمین تجلیل شد.

تقدیر از سال‌ها تلاش هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان فرزاد لباسی و حمیدرضا رضایی‌مجد بخش دیگری از این رویداد هنری بود.

جایزه‌ ویژه انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

لوح تقدیر و جایزه نقدی انجمن نمایشگران عروسکی به گروه نمایش «دختر کفش عروسکی» و امیرافسر شیبانی تقدیم شد.

تندیس انجمن نمایشگران عروسکی و جایزه نقدی به گروه نمایش «ریشه در خاک (چاکرای ریشه)» به کارگردانی علی سنامیری تعلق گرفت.

جایزه ویژه‌ کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر

در بخش خردسال از نمایش «از دانه تا نان» کارگردان فاطمه جلیلی‌معز تقدیر شد.

در بخش خیابانی از نمایش «آرزوهای قشنگ» به کارگردانی حمیدرضا رضایی‌مجد تقدیر شد.

در بخش کودک از نمایش «هیوا» به کارگردانی امیرشیخ جبلی تقدیر شد.

در بخش نوجوان از نمایش «اتوبوس» به کارگردانی حسین اسدی و علی نبی‌پور تقدیر شد.

جایزه ویژه موسسه سوره امید

در بخش نمایش‌های خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی از نمایش «کبوتر صلح» به کارگردانی ناصر میاحی و نمایش «جادوی بازی‌های قدیمی» به کارگردانی محمدرضا پورعلی تقدیر شد.

در بخش کودک از نمایش «قصه خورشید و ماه و لیلا» به کارگردانی سعید پورشعبانیان

در بخش نوجوان از نمایش «گل بی‌مراد» به کارگردانی فاطیما پورقاسمی تقدیر شد.

جایزه ویژه‌ اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

در این بخش در راستای ارتقای فرهنگ کار، تلاش، پشتکار و مهارت‌آموزی از نمایش «اتوبوس» با کارگردانی مشترک حسین اسدی و علی نبی‌پور از جزیره خارک تجلیل شد.

جایزه معاونت ویژه معاون فرهنگی کانون فرهنگی پرورش فکری کودکان و نوجوان

در این بخش از سه نمایش «روزی برای آرزو» به کارگردانی مرتضی سخاوت، «آرزوی قشنگ» به کارگردانی حمیدرضا رضایی‌مجد، «از دانه تا نان» به کارگردانی فاطمه جلیلی‌معز اهدا شد.

جوایز بخش نمایشنامه‌نویسی دانش‌آموزی

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به نمایشنامه‌ «تخت دو طبقه» به نویسندگی سید صدرا سجادپورسینی از مشهد اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایشنامه‌ «پیشگو» به نویسندگی سارا اکرمی از شهر بندرانزلی تعلق گرفت.

جوایز بخش نمایشنامه‌نویسی حرفه‌ای

لوح تقدیر و جایزه نقدی به نمایشنامه‌ی «بابایی بخند» به نویسندگی امین‌رضا ملک‌محمودی از تهران رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایشنامه‌ی «خار و گنجشک» به نویسندگی موسی هدایتی از شهر قروه اهدا شد.

جوایز بخش مقالات

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مقاله‌ی «از نمایش نو تا روانشناسی کودک؛ خوانش تحلیلی رساله های زآمی» به نویسندگی سریا جواهری از تهران تعلق گرفت.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مقاله‌ی «طراحی مدل انگیزشی اموزش تئاتر کودکان مقطع دبستان بر اساس نظریه خود تعیین‌گری» به نویسندگی غزال حیدری و احسان ایزدی دهکردی از شهر اصفهان اهدا شد.

جوایز بخش خردسال

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به نمایش «قیافه‌های بامزه» به کارگردانی حدیث صابری از شهر قم تقدیم شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق به نمایش «از دانه تا نان» به کارگردانی حامد ترابی از شهر همدان رسید.

جوایز بخش نمایش خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی:

طراحی لباس:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به طراح لباس نمایش «آرزوهای قشنگ» حمیدرضا رضایی مجد از شهر همدان

هیئت داوران در بخش طراحی لباس برگزیده‌ای نداشت.

بخش طراحی فضا:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از مجتبی خلیلی برای طراحی فضای نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» از اصفهان تقدیر کرد.

همچنین هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش را به مهدی حبیبی برای نمایش «شب اسرارآمیز ستاره» از ملایر اهدا کرد.

بخش آهنگسازی:

هیئت داوران به دلیل حضور مستمر و همراهی با گروه‌های نمایشی کودک و نوجوان از علی جباری با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر کرد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی به پریا هدایتی برای نمایش «آرزوهای قشنگ» از شهر همدان

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به احمد الفتی، صالح بهشتی و میلاد حسین‌زاده گروه موسیقی نمایش «جادوی بازیهای قدیمی» از شهر آستانه اشرفیه تعلق گرفت.

بخش طرح و ایده:

در این بخش هیئت داوران به صورت مشترک از مهدی ایروانی برای ایده‌پردازی نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» از شهر اصفهان و حمیدرضا رضایی مجد برای ایده‌پردازی نمایش «آرزوهای قشنگ» با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر کرد.

هیئت داوران با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهدی حبیبی طراح و ایده‌پرداز نمایش «شب اسرار آمیز ستاره» را به عنوان برگزیده این بخش اعلام کرد.

هیئت داوران از هِلما طهماسبی، زهرا ممبینی، الیاس عِچرش، رایان نوین مهر و طاها کریمی بازیگران گروه نمایش «کبوتر صلح» از شهر اهواز تقدیر کرد.

بخش بازیگری زن:

هیئت داوران از آرام بوریایی، بازیگر نوجوان نمایش «دردسرهای سمندرک» از شهر بروجرد تقدیر کرد.

اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به نعیمه حامیان برای بازی در نمایش «آرزوهای قشنگ» از شهر همدان تقدیر کرد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به نرگس خاک‌کار بازیگر نمایش «شب اسرار آمیز ستاره» از شهر ملایر اهدا شد.

بخش بازیگری مرد:

هیئت داوران به جهت تسلط و تبحر در عروسک‌گردانی و صداپیشگی در نمایش «قلموی شگفت انگیز» با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آرش صادقیان حقیقی تقدیر کرد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به صورت مشترک از سید پوریا امامی بازیگر نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» از شهر اصفهان و همچنین سجاد عبدلی بازیگر نمایش «شب اسرار آمیز ستاره» اهدا شد.

مسعود کردی با دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برای بازی در نمایش «دردسرهای سمندرک» از شهر بروجرد برگزیده این بخش شناخته شد.

بخش کارگردانی:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از مجتبی خلیلی، کارگردان نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» از شهر اصفهان تقدیر کرد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهدی حبیبی کارگردان نمایش «شب اسرار آمیز ستاره» از شهر ملایر رسید.

نمایش برتر:

هیئت داوران با توجه به بهره‌مندی و استفاده از موسیقی، نورپردازی و هماهنگی گروه بازیگران و طرح و ایده و کارگردانی منسجم جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به گروه نمایش «ریشه در خاک» از شهر خارک اهدا کرد.

با توجه به حضور گروه اجراگران نمایش «تکان‌دهنده» در بخش دیگرگونه‌های اجرایی از شهر تبریز و ارتباط خلاقانه و فعالانه با مخاطب و خلق فضایی نوگرایانه، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به سعید ارغوانی رسید.

جوایز بخش کودک

آهنگسازی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مانی فرزانه و مهرداد بهزاداول آهنگسازان نمایش «اوکاپی» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش آهنگسازی به آهنگساز نمایش «پینوکیو» علی ایرانپور اهدا شد.

طراحی صحنه و لباس:

لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی لباس به صبا آقرلو طراح لباس نمایش «دختر کفش عروسکی» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی طراحی صحنه به زهرا ناظری و حسین قاسمی‌هنر طراحان صحنه نمایش «اوکاپی» اهدا شد.

جایزه ویژه نمایش عروسکی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی عروسک‌گردانی به امیرحسین انصافی عروسک‌گردان نمایش «همه پنگون یا چی» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی عروسک گردانی به شروین حاجی آقاجانی عروسک‌گردان نمایش «اوکاپی» رسید.

بازیگری کودک و نوجوان:

هیئت داوران سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در این بخش از سه بازیگر تقدیر کرد.

براین اساس، لوح تقدیر جشنواره به آترینا نظری‌نژاد بازیگر نمایش «قصه خورشید و ماه و لیلا»، آراد ترابی بازیگر نمایش «خود خود خودت باش» و محدثه رستمی‌فر بازیگر نمایش «پینوکیو» اهدا شد.

بازیگری زن:

هیئت داوران سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در بخش بازیگری زن هیچ انتخابی ندارد.

بازیگر مرد:

لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری مرد به آرین ناصری‌مهر بازیگر نمایش «اوکاپی» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علیرضا دری، بازیگر نمایش «پینوکیو» اهدا شد.

نمایشنامه‌نویسی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به شراره طیار، نویسنده نمایش «همه پنگوئن یاچی؟» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش نمایشنامه‌نویسی کودک به نویسندگان نمایش «اوکاپی» زهرا ناظری و امین رضا ملک محمودی اهدا شد.

کارگردانی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به زهرا ناظری کارگردان نمایش «اوکاپی» تقدیم شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به داوود زارع کارگردان نمایش «پینوکیو» رسید.

نمایش برگزیده:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخارو جایزه نقدی نمایش برگزیده به داود زارع، کارگردان نمایش «پینوکیو» اهدا شد.

جوایز بخش نوجوان

آهنگسازی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به آیریک ارجمندی آهنگساز نمایش «لافکادیو» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به گروه نوازندگان نمایش «گل بی مراد» رسید.

طراحی لباس:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به سما مقیمی اسفندآبادی، طراح لباس نمایش «لمس» رسید.

هیئت داوران در این بخش برگزیده‌ای نداشت.

طراحی صحنه:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به پرهام شکاری، طراح صحنه نمایش «لافکادیو» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به مرتضی سخاوت، طراح صحنه نمایش «روزی برای آرزو» رسید.

بازیگری مرد:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به صورت مشترک به سیدمهرداد کاووسی و احسان آزادجو بازیگران نمایش «گل بی مراد» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه برگزیده بازیگری مرد به مهدی مالکی بازیگر نمایش «لافکادیو» اهدا شد.

بازیگری زن:

هیئت داوران در این بخش انتخابی نداشت.

استعداد ویژه:

لوح تقدیر این بخش به مهرسان فلاحیان و دلسا محمدی بازیگران نمایش «دشمن خدا» رسید.

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به ملیحه مقیمی اسفندآبادی، بازیگر نمایش «لمس» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به ضحا رجایی‌فر بازیگر نمایش «لمس» تقدیم شد.

نمایشنامه‌نویسی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به زنده‌یاد محسن پورقاسمی، نویسنده نمایشنامه «گل بی مراد» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عمادالدین رجبلو برای نمایشنامه‌ «دشمن خدا»

کارگردانی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به صورت مشترک به علیرضا تاجیک و علی شکاری کارگردانان نمایش‌های «لمس» و «لافکادیو» تعلق گرفت.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش کارگردانی به عمادالدین رجبلو و مجید عراقی کارگردانان نمایش «دشمن خدا» اهدا شد.

نمایش برتر:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به نمایش «دشمن خدا» به کارگردانی عمادالدین رجبلو و مجید عراقی رسید.

بخش ملل

در این بخش هیئت داوران از ۴ اثر نمایشی به شرح زیر تقدیر کردند:

نمایش‌ «هیولاکش» به نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محمد جهانپا از مشهد

نمایش «مثلث» به نویسندگی قیس یساقی، محمدجواد مهدیان و فواد زیدانلویی و کارگردانی فیس یساقی از تهران

نمایش «جلسه‌ی موش‌ها» نوشته اتابک ختکویان و کارگردانی سونا مارتیروسیان از ارمنستان

نمایش «ماجراجوی سرسخت» نوشته و کار فابیو سوپربی از برزیل