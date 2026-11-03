به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی آثار متقاضی حضور در بخش صحنه‌ای نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» از سوی هیئت انتخاب متشکل از سمیه آباده، الهام چنانی و فاطمه راد، اسامی آثار راه‌یافته به این بخش اعلام شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، نمایش‌های «شب هزار و یکم» به کارگردانی فاطمه مرادی، «ربابو» به کارگردانی طاهره قادری، «بازگشت» به کارگردانی فاطمه شفیعی از تهران و نمایش «وقت میقات ربنا» به کارگردانی مهناز ده‌بزرکی از شیراز، «نقل تکرار تاریخ» به کارگردانی هلیا جعفری از ایلام، از سوی هیئت انتخاب برای حضور در این رویداد پذیرفته شدند.

همچنین آثار «ضیافت ملکه» به کارگردانی حدیقه حیدری و فاطمه طاهری‌نسب، «نام من ایران» به کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد، «تار و پود» به کارگردانی لیلا اسبقی و «آرش» به کارگردانی افسانه هنرور، به دعوت دبیر در این رویداد حضور خواهند داشت.

نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان، به دبیری مریم شعبانی در بخش‌های پرفورمنس، نمایش‌های صحنه‌ای، تئاتر در میدان و بخش مهمان از ۳ تا ۹ آذر در تهران برگزار می‌شود.