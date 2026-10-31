به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ده، بیست دقیقه کم» اثری از حامد رحیمی‌نصر و امیر کربلایی‌زاده است که در قالب رئالیسم جادویی، از ۱۹ آبان‌ ۱۴۰۵ روی صحنه تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران می‌رود.

حامد رحیمی‌نصر و امیر کربلایی‌زاده کارگردانی این اثر نمایشی را به‌صورت مشترک برعهده دارند و نمایشنامه اثر از حامد رحیمی‌نصر است.

«ده، بیست دقیقه کم» روایتی زنانه و متفاوت را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «نَمُردیم و دوست‌داشتنو فهمیدیم ... ساعت دَه، بیست‌دقیقه کَم!!!»

در این‌ نمایش که امیر نیکان تهیه‌کنندگی آن‌ را عهده‌دار است، هدیه آزاده، سحر پیرعلی، لیدا جهانگرد، سمیرا کحالی و پوران مرادی (به‌ترتیب حروف الفبا) به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل موسیقایی این نمایش متشکل از الهام مطلب‌نیا آهنگساز و نوازنده‌ ساز قانون و مریم یوسفی خواننده هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مدیر تولید: سیاوش عباسی، طراح لباس: آیلین بایراک، طراح گرافیک: مهدی رایگانی، مشاور رسانه: مصطفی رفعت.