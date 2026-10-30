موسوی: کنترل گرانی و مدیریت مصرف گاز مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در مصلای این شهر، با قدردانی از افتخارآفرینی دانش‌آموزان و جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی، به تقدیر رهبر معظم انقلاب از این افتخارآفرینان اشاره کرد.

وی با اشاره به آغاز فصل سرما، از مردم خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و افزود: با توجه به قرار گرفتن اسفراین در مسیر خط انتقال گاز، احتمال قطع گاز در این منطقه وجود دارد و مدیریت مصرف می‌تواند به بهره‌مندی همه مردم از این نعمت کمک کند.

امام جمعه اسفراین با اشاره به سنت‌های الهی در قرآن کریم، شکست مستکبران و یاری مؤمنان را از سنت‌های قطعی خداوند دانست و گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران به دلیل تسلیم نشدن مردم در برابر خواسته‌های این کشور است.

موسوی جنگ هشت‌ساله، واقعه صحرای طبس و جنگ ۱۲ روزه را از نمونه‌های ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران برشمرد و بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و حضور مردم در صحنه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به دانشجویان، علم‌آموزی، تقویت ایمان، تهذیب نفس و انس با قرآن و معارف اهل بیت(ع) را از ضرورت‌های پیشرفت جوانان دانست و افزود: علم و تقوا دو بال پیشرفت دانش‌آموزان و دانشجویان هستند.

امام جمعه اسفراین در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، مبارزه جدی با گرانی را از مطالبات مهم جامعه عنوان کرد و گفت: افزایش مداوم قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی، مردم را با مشکلات روبه‌رو کرده و دستگاه‌های مسئول باید برای کنترل این وضعیت چاره‌اندیشی کنند.