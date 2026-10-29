به گزارش خبرنگار مهر، حسن یوسفی پیش از ظهر پنج‌شنبه در ستاد مدیریت بحران اسفراین در سالن جلسات فرماندای با بیان اینکه نباید در مدیریت بحران صرفاً منتظر وقوع اتفاقات جدید بود، اظهار کرد: در حوادثی که سابقه دارند وظایف دستگاه‌ها مشخص است، اما در حوادث خاص باید برنامه‌ریزی بر اساس کارکردهایی مانند تأمین نان، سوخت‌رسانی و حمل‌ونقل انجام شود تا هیچ وظیفه‌ای در میدان عمل مغفول نماند.

وی با اشاره به وضعیت نانوایی‌ها تصریح کرد: از مجموع ۱۶۴ نانوایی، ۱۰۷ واحد دوگانه‌سوز هستند و باید مشخص شود در صورت بروز مشکل برای سایر واحدها، تأمین نان چگونه انجام خواهد شد.

معاون مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بر شناسایی ظرفیت خودروهای حمل سوخت تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود در شرایطی که خودروهای تانکردار در دسترس نیستند، چه ظرفیتی برای انتقال سوخت، حتی با گالن‌های ۲۰ لیتری وجود دارد.

یوسفی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و معتمدان محلی افزود: برای تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی در شرایط بحرانی، باید پیوست امنیتی نیز در نظر گرفته شود تا در زمان طولانی‌شدن صف نانوایی‌ها یا مشکل حمل سوخت، مدیریت شرایط با همراهی افراد مورد اعتماد محلی انجام گیرد.

وی در پایان بر آمادگی برای ارسال پیامک‌های گروهی هشدار، به‌روزرسانی مراکز هشدار سریع و ساماندهی نیروهای داوطلب برای اتصال مجدد گاز تأکید کرد و گفت: گستردگی عملیات امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها است.