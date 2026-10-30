به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنگرود با اشاره به اهمیت تقوای الهی و ضرورت توجه به ویژگی‌های انسان‌های باتقوا اظهار کرد: انفاق، کنترل خشم و گذشت از خطاهای دیگران سه ویژگی مهمی است که خداوند در قرآن کریم برای اهل تقوا برشمرده است.

امام جمعه لنگرود با اشاره به آیه ۱۳۴ سوره آل‌عمران بیان کرد: انسان باتقوا در جامعه حضور فعال دارد و نسبت به مشکلات دیگران بی‌تفاوت نیست؛ انفاق تنها کمک مالی نیست، بلکه انتقال علم و دانش به دیگران و برداشتن موانع از مسیر زندگی مردم نیز از مصادیق انفاق و صدقه محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت کنترل خشم و پرهیز از رفتارهای نادرست در زمان عصبانیت افزود: انسان باید مراقب گفتار و رفتار خود باشد تا خشم و غضب او را از مسیر حق و تقوا خارج نکند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به اهمیت عفو و گذشت تصریح کرد: گذشت از خطاهای دیگران یکی از ویژگی‌های انسان‌های باتقواست و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

وی با بیان نمونه‌ای از رفتار آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در مواجهه با فردی که به ایشان توهین کرده بود، گفت: آن عالم بزرگوار نه‌تنها خشم خود را کنترل کرد، بلکه با کمک مالی به آن فرد و برخورد کریمانه با او، درس بزرگی از انفاق، فروبردن خشم و گذشت به جامعه ارائه داد.

۳۶ هزار دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند

امام جمعه لنگرود در ادامه با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، ۳۶ هزار دانش‌آموز به شهادت رسیدند که یاد و خاطره این شهدای والامقام باید همواره زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده به‌عنوان الگویی برای نسل نوجوان بیان کرد: این شهید نوجوان به الگویی ماندگار برای دانش‌آموزان و نسل آینده‌ساز کشور تبدیل شد و دشمنان نیز به دلیل همین جایگاه الگویی، همواره نسبت به معرفی و تبیین شخصیت این شهید واکنش نشان داده‌اند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره توانمندی نسل نوجوان تصریح کرد: نوجوانان امروز کشور از ظرفیت‌های فکری و عملی ارزشمندی برخوردارند و می‌توانند با عبور از موانع، کشور را به سمت اهداف و آرمان‌های اسلامی و انقلابی هدایت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های نسل نوجوان افزود: نوجوانان سرمایه‌های آینده کشور هستند و باید زمینه شکوفایی استعدادها و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

مبارزه با استکبار نتیجه شناخت جنایات آمریکا است

حجت الاسلام نقوی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و مناسبت‌های تاریخی این روز گفت: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ از مناسبت‌های مهم این روز به شمار می‌روند که به همین مناسبت، ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین چرایی مبارزه با استکبار جهانی برای نسل نوجوان و جوان اظهار کرد: مبارزه با استکبار یک حرکت احساسی یا از روی لجبازی نیست، بلکه اقدامی عقلانی و مبتنی بر شناخت رفتارها و عملکردهای سلطه‌طلبانه آمریکا در قبال ملت‌های مستقل است.

امام جمعه لنگرود با انتقاد از تلاش برخی جریان‌ها برای کمرنگ کردن جنایات آمریکا در حافظه تاریخی ملت ایران بیان کرد: نباید اجازه داد سابقه مداخله‌گری، جنایت و رفتارهای سلطه‌طلبانه آمریکا علیه ملت‌های مختلف به فراموشی سپرده شود.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه در تعامل با آمریکا تصریح کرد: تصور اینکه با کوتاه آمدن در برابر آمریکا تمام مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود، تصوری نادرست است و تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد وابستگی و تسلیم در برابر قدرت‌های خارجی لزوماً به حل مشکلات اقتصادی منجر نمی‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور افزود: ایران از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و حل مشکلات اقتصادی نیازمند استفاده از این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح است.

امام جمعه لنگرود با اشاره به تحولات منطقه و تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود و مسئولان نیز باید با حفظ اقتدار کشور، از منافع ملی دفاع کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت آن بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر حاکمیت و منافع ملی خود تأکید دارد و نیروهای مسلح کشور نیز با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع می‌کنند.

حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند مدیریت جهادی مسئولان است

حجت الاسلام نقوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: امنیت، اقتصاد، سیاست و مسائل فرهنگی و اجتماعی به یکدیگر مرتبط هستند و نمی‌توان در یک حوزه به دنبال اقتدار بود اما نسبت به مشکلات و مطالبات مردم در حوزه‌های دیگر بی‌توجهی کرد.

وی با انتقاد از مشکلات موجود در روند توزیع کالاهای مربوط به طرح کالابرگ بیان کرد: مردم نباید برای دریافت کالاهای پیش‌بینی‌شده در طرح کالابرگ با مشکل مواجه شوند و مسئولان باید پیش از ایجاد چنین شرایطی، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

امام جمعه لنگرود با انتقاد از نوسانات ارزی و نبود پاسخگویی برخی مسئولان تصریح کرد: مسئولان اقتصادی کشور باید در برابر وضعیت بازار، نوسانات قیمت ارز و مشکلات معیشتی مردم پاسخگو باشند و نمی‌توان مسئولیت این مسائل را به دیگران واگذار کرد.

نقوی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با مدیریت صحیح قابل حل است، گفت: کشور از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و نباید به دلیل سوءمدیریت‌ها، فشار مشکلات اقتصادی بر دوش مردم افزایش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: مسئولان باید با عقلانیت، برنامه‌ریزی و مدیریت جهادی برای حل مشکلات مردم پای کار باشند و در برابر مطالبات عمومی پاسخگو عمل کنند.

امام جمعه لنگرود همچنین با اشاره به پیگیری موضوع زمین‌های طرح جوانی جمعیت در شهرستان گفت: پس از طرح این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته، مسئولان شهرستان برای رفع مشکل وارد عمل شدند و بخشی از مسائل مربوط به زمین‌های طرح جوانی جمعیت برطرف شد.

وی با قدردانی از پیگیری مسئولان شهرستان تأکید کرد: اقدامات بعدی باید با سرعت انجام شود تا زمین‌ها در اختیار خانواده‌های مشمول قرار گیرد و سایر مشکلات شهرستان نیز با همین روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی مسئولان پیگیری و برطرف شود.

حجت الاسلام نقوی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به شرایط اقتصادی و مطالبات مردم بیان کرد: مردم در شرایط مختلف پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز با تلاش مضاعف، مدیریت صحیح و پاسخگویی، برای کاهش مشکلات معیشتی آنان اقدام کنند.