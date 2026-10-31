به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدپور نیک‌بین، شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان که در سالن شورای اسلامی شهر شلمان برگزار شد، اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هم‌زمان با سراسر کشور در شهر شلمان برگزار می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم در دستور کار قرار دارد.

شهردار شلمان با اشاره به برگزاری این نشست با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان ادارات و نهادهای شهر افزود: در این جلسه آخرین مسائل و تمهیدات اجرایی، نحوه برگزاری راهپیمایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردم در این مراسم بیان کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح، از مقابل حوزه مقاومت بسیج سلمان فارسی شهر شلمان برگزار خواهد شد.

محمدپور نیک‌بین با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان، تصریح کرد: از مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار شلمان دعوت می کنم با حضور در این مراسم، بار دیگر بر اتحاد، همبستگی و استکبارستیزی تأکید کنند.