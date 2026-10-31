  1. استانها
  2. گیلان
۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

محمدپور نیک بین: شلمان آماده برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان می‌شود

محمدپور نیک بین: شلمان آماده برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان می‌شود

شلمان- شهردار شلمان با اشاره به هماهنگی برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان، گفت: این مراسم هم‌زمان با سراسر کشور در شهر شلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدپور نیک‌بین، شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان که در سالن شورای اسلامی شهر شلمان برگزار شد، اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هم‌زمان با سراسر کشور در شهر شلمان برگزار می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم در دستور کار قرار دارد.

شهردار شلمان با اشاره به برگزاری این نشست با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان ادارات و نهادهای شهر افزود: در این جلسه آخرین مسائل و تمهیدات اجرایی، نحوه برگزاری راهپیمایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردم در این مراسم بیان کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح، از مقابل حوزه مقاومت بسیج سلمان فارسی شهر شلمان برگزار خواهد شد.

محمدپور نیک‌بین با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان، تصریح کرد: از مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار شلمان دعوت می کنم با حضور در این مراسم، بار دیگر بر اتحاد، همبستگی و استکبارستیزی تأکید کنند.

کد مطلب 6995767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها