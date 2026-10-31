به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با تکرار قطعی برق، برق اضطراری دیگر یک انتخاب لوکس نیست و به دغدغه روزمره خانوارها، مدیران ساختمان و صاحبان کسب‌وکار تبدیل شده است. در این میان دو گزینه بیش از همه مطرح می‌شود: دیزل ژنراتور و پنل خورشیدی. هر دو برق تولید می‌کنند، اما رفتارشان در لحظه قطع برق، زیر بار آسانسور و پمپ و...کاملاً متفاوت است.

پاسخ کوتاه این است: اگر هدف روشن ماندن آسانسور، پمپ آب، تجهیزات کارگاهی یا تأمین برق در قطعی‌های شبانه و طولانی باشد، دیزل ژنراتور گزینه‌ای عملی و مطمئن است. پنل خورشیدی هم می‌تواند بارهای کوچک و بزرگ را تأمین کند، اما برای کار در زمان خاموشی و در شب به باتری نیاز دارد. فضای نصب و سرمایه اولیه آن هم با بالا رفتن توان، به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، پیش از خرید دیزل ژنراتور یا سفارش پنل، باید روشن شود دقیقاً چه بارهایی قرار است هنگام خاموشی کار کنند.

بابک اسلامی‌تبار، از بنیان‌گذاران و عضو هیئت‌مدیره بینش ابتکار خاورمیانه، انتخاب دستگاه مناسب و محاسبه توان را یکی از چالش‌های اصلی خریداران می‌داند: بیشتر کسانی که برای برق اضطراری اقدام می‌کنند، با یک عدد کلی می‌آیند، اما هنوز نمی‌دانند کدام بارها قرار است هم‌زمان روشن بمانند. چه دیزل ژنراتور باشد چه سیستم خورشیدی، انتخاب درست از همین فهرست شروع می‌شود.

پنل خورشیدی دارید؛ چرا در خاموشی برق ندارید؟

بیشتر سیستم‌های خورشیدی که روی بام‌ها نصب می‌شوند از نوع «متصل به شبکه» هستند. اینورتر این سیستم‌ها طوری طراحی شده که با قطع برق شبکه، خودش هم خاموش شود. این یک الزام ایمنی است تا برق پنل‌ها به شبکه برنگردد و جان تعمیرکاران خط به خطر نیفتد. یعنی سیستمی که در روزهای عادی قبض برق را کم می‌کند، در لحظه خاموشی برقی نمی‌دهد.

برای اینکه پنل خورشیدی در قطعی برق هم کار کند، به اینورتر هیبریدی و بانک باتری نیاز است. ظرفیت باتری تعیین می‌کند برق تا چند ساعت پایدار بماند. شب‌ها تولید پنل صفر است و همه بار روی باتری می‌افتد.

پنج دلیلی که دیزل ژنراتور در قطعی برق جایگزین ندارد

۱. مستقل از آفتاب و ساعت: دیزل ژنراتور در شب، هوای ابری، برف و روزهای کوتاه زمستان همان توانی را می‌دهد که در ظهر تابستان. وقتی خاموشی‌ها به ساعت‌های عصر و شب می‌رسد، همین تفاوت تعیین‌کننده است.

۲. تحمل جریان راه‌اندازی موتورها: آسانسور، پمپ آب، بوستر پمپ و کمپرسور در لحظه روشن شدن چند برابر مصرف عادی‌شان جریان می‌کشند. دیزل ژنراتوری که درست انتخاب شده باشد، این پیک را تحمل می‌کند. سیستم خورشیدی هم می‌تواند این بارها را پوشش دهد، به شرطی که اینورتر و باتری آن برای جریان لحظه‌ای راه‌اندازی طراحی شوند. اما این کار هزینه و حجم تجهیزات را به‌طور محسوس بالا می‌برد.

۳. کار طولانی‌مدت: مدت کار دیزل ژنراتور به ظرفیت باتری وابسته نیست. تا وقتی سوخت‌گیری و سرویس به‌موقع انجام شود، دستگاه می‌تواند ساعت‌ها و حتی روزها برق بدهد. برای کارگاه، سردخانه، مرکز درمانی یا ساختمانی که قطعی طولانی را تجربه می‌کند، این ویژگی حیاتی است.

۴. توان بالا در فضای کم: توان دیزل ژنراتورها از چند ده تا چند صد کاوا است و دستگاه در یک محفظه نسبتاً جمع‌وجور نصب می‌شود. رساندن سیستم خورشیدی به همین توان، سطح زیادی از بام یا زمین و تعداد زیادی باتری لازم دارد که در بیشتر ساختمان‌های شهری فراهم نیست.

۵. سوئیچ خودکار برای کل ساختمان: با تابلو انتقال خودکار (ATS)، ژنراتور چند ثانیه بعد از قطع برق خودبه‌خود روشن می‌شود و بار را به دست می‌گیرد. وقتی برق شبکه برگردد، دوباره خاموش می‌شود. ساکنان یا کارکنان معمولاً فقط یک قطعی کوتاه حس می‌کنند.

پنل خورشیدی کجا انتخاب خوبی است؟

پنل خورشیدی هم مزیت‌های جدی دارد. سوخت نمی‌خواهد، بی‌صداست، آلودگی ندارد و هزینه نگهداری‌اش پایین است. محدودیت آن نوع بار نیست؛ سیستم خورشیدی با طراحی مناسب می‌تواند بارهای سنگین را هم تأمین کند. محدودیت در سه چیز است: فضای نصب، سرمایه اولیه، و باتری برای ساعت‌های بدون آفتاب.

با افزایش توان، سطح بزرگ‌تری از بام یا زمین لازم است و هزینه پنل، اینورتر و باتری هم بالا می‌رود. برای کار در خاموشی و در شب هم باید بانک باتری متناسب با تمام ساعت‌های قطعی در نظر گرفته شود.

برای مجموعه‌ای که فضای کافی و افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، خورشیدی گزینه‌ای مناسب است. اما وقتی فضا محدود است، سرمایه اولیه اهمیت دارد یا برق مطمئن در قطعی‌های شبانه و طولانی لازم است، دیزل ژنراتور انتخاب عملی‌تری است.

نقاط ضعف دیزل ژنراتور و راه مدیریت آن‌ها

صدا: محفظه کانوپی و انتخاب محل نصب مناسب، صدا را برای فضای مسکونی تا حد زیادی کنترل می‌کند.

دود و ایمنی: اگزوز باید به فضای باز و دور از پنجره و کانال کولر هدایت شود.

مصرف سوخت: انتخاب توان درست مهم است. دستگاه خیلی بزرگ با بار کم، سوخت هدر می‌دهد و در موتور رسوب ایجاد می‌کند.

نیاز به نگهداری: روشن کردن ماهانه زیر بار، کنترل باتری استارت، تخلیه آب از مخزن سوخت و بررسی ضدیخ پیش از زمستان، دستگاه را برای روز قطعی آماده نگه می‌دارد.

کاتالوگ را درست بخوانید: اضطراری یا دائم‌کار

در کاتالوگ دیزل ژنراتورها معمولاً دو عدد توان می‌آید که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تعریف شده‌اند. توان اضطراری (Standby) برای قطعی‌های گاه‌به‌گاه است و توان اصلی (Prime) برای کار طولانی با بار متغیر. اگر قطعی‌ها روزانه و چندساعته است، معیار انتخاب باید توان Prime باشد.

برای برآورد اولیه توان، سه مرحله را طی کنید. اول، توان بارهای هم‌زمان را بر حسب کیلووات جمع کنید. دوم، عدد را بر ۰٫۸ تقسیم کنید تا به کاوا برسید. سوم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حاشیه اطمینان اضافه کنید.

برای مثال، ۶۴ کیلووات بار هم‌زمان معادل ۸۰ کاواست و با حاشیه اطمینان به دستگاهی در حدود ۱۰۰ کاوا می‌رسد. در پروژه‌های بزرگ، بازدید کارشناس از محل ضروری است.

سیستم ترکیبی؛ وقتی هر دو کنار هم کار می‌کنند

برخی کسب‌وکارها هر دو را کنار هم استفاده می‌کنند. پنل خورشیدی در روز بخشی از مصرف را تأمین می‌کند و دیزل ژنراتور مسئول بارهای سنگین، شب‌ها و قطعی‌های طولانی است. در این مدل، دیزل ژنراتور ستون اصلی برق اضطراری می‌ماند و خورشیدی نقش کاهش هزینه را دارد.

جمع‌بندی: کدام برای شما مناسب است؟

اگر آسانسور، پمپ، بوستر یا تجهیزات موتوردار دارید، دیزل ژنراتور مناسب است. اگر قطعی‌ها عصر، شب یا چندساعته است، باز هم دیزل ژنراتور. برای کارگاه، مرکز درمانی، سردخانه یا مجتمع تجاری هم همین‌طور. اگر فضای کافی و بودجه اولیه بالاتر دارید و هدف اصلی‌تان کاهش هزینه برق در بلندمدت است، خورشیدی با باتری گزینه مناسب است. و اگر هم کاهش هزینه برق روزانه و هم برق اضطراری مطمئن می‌خواهید، سیستم ترکیبی انتخاب شماست.

پرسش‌های پرتکرار

آیا پنل خورشیدی بدون باتری در خاموشی برق می‌دهد؟

در بیشتر سیستم‌های متصل به شبکه، نه. اینورتر هنگام قطع برق شبکه به دلایل ایمنی خاموش می‌شود.

برای یک ساختمان مسکونی آسانسوردار چه گزینه‌ای مناسب‌تر است؟

دیزل ژنراتور با تابلو ATS معمولاً گزینه عملی‌تری است. آسانسور و پمپ را می‌توان با سیستم خورشیدی هم تأمین کرد، اما برای کار در خاموشی و شب، به اینورتر قوی، باتری بزرگ و فضای کافی روی بام نیاز است که در بیشتر ساختمان‌های شهری فراهم نیست. توان دقیق با محاسبه بارهای هم‌زمان تعیین می‌شود.

دیزل ژنراتور چند ساعت می‌تواند پیوسته کار کند؟

بستگی به نوع توان (Prime یا Standby) و سرویس منظم دارد. محدودیت آن ظرفیت باتری نیست، بلکه سوخت‌گیری و نگهداری است.

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