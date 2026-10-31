به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که دولت ترامپ قصد دارد برخی مهاجران افغانستانی را از این کشور اخراج کند. تعدادی از این افراد همان کسانی هستند که بعد از پیشروی نیروهای طالبان و عقب نشینی نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ از این کشور فرار کردند.

بر اساس این گزارش، برخی از این افراد، نزدیکان کسانی هستند که به نیروهای اشغالگر آمریکایی در داخل افغانستان خوش خدمتی کرده و در کنار آنها بوده اند.

رویترز گزارش داد که پیش بینی می شود بیش از ۱۵۰ مهاجر افغانستانی در یکی از بزرگترین عملیات های اخراج انفرادی آنها، از آمریکا بیرون رانده شوند. دولت ترامپ ده ها تن از این مهاجران را در ایالت لوئیزیانا تحت بازداشت قرار داده و پیش بینی می شود نخستین پرواز در آینده نزدیک انجام شود.

لازم به ذکر است که انتشار تصاویر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و رها کردن مهره های داخلی خود در این کشور بسیار جنجال برانگیز شده بود.