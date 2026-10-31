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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

«میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»؛ شعار محوری راهپیمایی ۱۳ آبان

«میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»؛ شعار محوری راهپیمایی ۱۳ آبان

تبریز- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، از انتخاب شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برای راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: مراسم امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در مبارزه با استعمار و استکبار گفت: این روز یادآور مقاطع مهمی از تاریخ مبارزات ملت ایران و نماد ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی آمریکا است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مردم تبریز و دیگر شهرهای استان در این مراسم حضور خواهند یافت، افزود: راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۱۰ صبح از مبادی و مسیرهای تعیین‌شده آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان به سمت میدان ساعت حرکت خواهند کرد.

اسکندری خاطرنشان کرد: برنامه جایگاه اصلی راهپیمایی نیز از ساعت ۱۱ در میدان ساعت تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مواضع برگزارکنندگان این مراسم در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، حضور مردم را فرصتی برای اعلام مواضع آنان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانست.

کد مطلب 6995006

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