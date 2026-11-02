به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای مسیرهای این راهپیمایی بزرگ ضد استکباری را روز چهارشنبه ۱۳ آبان در تبریز به این شرح اعلام کرد:
۱. مسیر شماره ۱: چهارراه آبرسانی ـ چهارراه شهید بهشتی (منصور) ـ میدان ساعت
۲. مسیر شماره ۲: خیابان عباسی ـ پل قاری ـ میدان دانشسرا ـ میدان شهدا ـ میدان ساعت
۳. مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد ـ میدان فلسطین (گجیل) ـ میدان نماز ـ چهارراه شهید بهشتی ـ میدان ساعت
۴. مسیر شماره ۴: نصفراه ـ میدان قونقا ـ باغ فجر ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت
۵. مسیر شماره ۵: میدان قونقا ـ باغ فجر ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت
۶. مسیر شماره ۶: خیابان ۱۷ شهریور ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت
۷. مسیر شماره ۷: خیابان ارتش جنوبی ـ چهارراه باغشمال ـ میدان ساعت
۸. مسیر شماره ۸: چهارراه مارالان ـ میدان فدک ـ شهید منتظری ـ چهارراه شهید بهشتی ـ میدان ساعت
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