به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای مسیرهای این راهپیمایی بزرگ ضد استکباری را روز چهارشنبه ۱۳ آبان در تبریز به این شرح اعلام کرد:

۱. مسیر شماره ۱: چهارراه آبرسانی ـ چهارراه شهید بهشتی (منصور) ـ میدان ساعت

۲. مسیر شماره ۲: خیابان عباسی ـ پل قاری ـ میدان دانشسرا ـ میدان شهدا ـ میدان ساعت

۳. مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد ـ میدان فلسطین (گجیل) ـ میدان نماز ـ چهارراه شهید بهشتی ـ میدان ساعت

۴. مسیر شماره ۴: نصف‌راه ـ میدان قونقا ـ باغ فجر ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت

۵. مسیر شماره ۵: میدان قونقا ـ باغ فجر ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت

۶. مسیر شماره ۶: خیابان ۱۷ شهریور ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ چهارراه شریعتی ـ میدان ساعت

۷. مسیر شماره ۷: خیابان ارتش جنوبی ـ چهارراه باغشمال ـ میدان ساعت

۸. مسیر شماره ۸: چهارراه مارالان ـ میدان فدک ـ شهید منتظری ـ چهارراه شهید بهشتی ـ میدان ساعت