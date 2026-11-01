به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «نوجوان خط‌شکن» به مناسبت روز نوجوان و با حضور حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، و به میزبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز روز یکشنبه برگزار شد.

خسرو اکبری، مسئول کمیته رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و مسئول اجرایی رویداد، درباره بخش‌های مختلف این برنامه اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در یک بازه زمانی مشخص، با محوریت موضوعاتی همچون امیدآفرینی، خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای دشمن، روایت زندگی نوجوان شاخص شهید استان، روایت پیشرفت‌ها و صعود به قله و همچنین تولید محتوای فرصت‌محور به تولید آثار رسانه‌ای پرداختند.

وی افزود: تولید محتوا تا ۱۳ آبان و تلاش برای افزایش ضریب انتشار آثار از سوی خود نوجوانان، از دیگر بخش‌های این رویداد بود.

اکبری با اشاره به اهداف برگزاری «نوجوان خط‌شکن» بیان کرد: تبدیل نوجوانان از مصرف‌کنندگان منفعل رسانه به کنشگران فعال و فراهم کردن زمینه روایت پیشرفت و امید به دست نسل نوجوان، از اهداف اصلی این برنامه است.

در پایان این رویداد، گروه‌های شهید سلیمانی، موقعیت منتظران، دختران حاج قاسم تبریز، موج‌شکن، شهیده افتخاری و دختران حاج قاسم میانه به عنوان گروه‌های منتخب معرفی شدند.