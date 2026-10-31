به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا با اشاره به نقش راهبردی صنعت غذا در امنیت غذایی و اقتصاد کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان مواد غذایی با وجود مشکلات و محدودیت‌های متعدد، همچنان برای تأمین نیازهای کشور تلاش می‌کنند و باید از زحمات فعالان این عرصه که در شرایط دشوار اقتصادی مسئولیت تأمین معیشت و امنیت غذایی مردم را بر عهده دارند، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه صنعت غذا فراتر از تولید و بسته‌بندی محصولات، با سلامت جامعه، امنیت ملی، استقلال اقتصادی، اشتغال و توسعه صنعتی ارتباط مستقیم دارد، افزود: رقابت در صنعت غذای جهان دیگر صرفاً بر سر میزان تولید نیست، بلکه فناوری‌های نوین، بهره‌وری، کیفیت، استانداردهای بین‌المللی، برندسازی و حضور مؤثر در بازارهای جهانی تعیین‌کننده جایگاه کشورها در این صنعت است.

یوسفی با تأکید بر ضرورت افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی اظهار کرد: کشورهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های کشاورزی خود بیشترین بهره اقتصادی را ببرند، تنها به تولید محصولات خام اکتفا نکرده‌اند، بلکه با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات، ایجاد برندهای معتبر و گسترش صادرات، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی زنجیره غذا را به دست آورده‌اند.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان ادامه داد: مزیت‌های کشاورزی زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که محصولات در داخل کشور فرآوری شده و به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند و با برند ایرانی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی راه پیدا کنند.

وی خام‌فروشی را به معنای واگذاری بخش مهمی از ارزش اقتصادی تولید به دیگران دانست و گفت: عرضه محصولات کشاورزی بدون فرآوری، فرصت‌های اشتغال، توسعه فناوری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و ارزآوری بیشتر را از اقتصاد کشور می‌گیرد؛ بنابراین تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه صنایع تبدیلی و کاهش خام‌فروشی باید از مطالبات جدی بخش خصوصی باشد.

یوسفی با اشاره به مشکلات ساختاری فعالان صنعت غذا اظهار کرد: ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری یکی از مهم‌ترین نیازهای این صنعت است؛ زیرا تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات و واردات و بخشنامه‌های متعارض، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد.

وی اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و افزود: بسیاری از واحدهای صنایع غذایی برای تولید رقابت‌پذیر به مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و قطعاتی نیاز دارند که تأمین آن‌ها مستلزم ارتباط مؤثر با بازارهای خارجی است. سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حمایت از تولید داخلی، امکان تأمین به‌موقع نهاده‌ها و نوسازی خطوط تولید فراهم شود.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان همچنین تأمین سرمایه در گردش را از چالش‌های مهم صنایع غذایی دانست و اظهار کرد: بسیاری از واحدهای این صنعت ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را در فصل برداشت خریداری و برای ماه‌ها نگهداری کنند؛ موضوعی که به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد و نظام بانکی باید متناسب با شرایط واقعی این صنعت، ابزارهای تأمین مالی مناسب را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت و ایمنی غذایی مردم یک اصل غیرقابل مذاکره است، اما تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، موازی‌کاری و طولانی شدن فرآیندهای اداری نباید به مانعی برای تولید تبدیل شود. بخش خصوصی خواهان نظارت دقیق، علمی و استانداردی است که هم سلامت مصرف‌کننده را تضمین کند و هم از تولیدکننده قانون‌مدار حمایت به عمل آورد.

یوسفی توسعه صادرات را یکی دیگر از الزامات رشد پایدار صنعت غذا دانست و گفت: این صنعت نمی‌تواند تنها به بازار داخلی متکی باشد و برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی باید فرآیندهای گمرکی تسهیل، زیرساخت‌های حمل‌ونقل تقویت، توافقات تجاری مؤثر منعقد و زمینه حضور محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شود.

ظرفیت کشاورزی گلستان نباید به خام‌فروشی محدود بماند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشاورزی گلستان اظهار کرد: تولید محصولاتی مانند گندم، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، نخودفرنگی، باقلا و محصولات باغی، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه صنایع غذایی و تبدیلی استان است، اما باید بررسی کنیم که آیا متناسب با این ظرفیت تولیدی، در توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد بازارهای صادراتی نیز موفق عمل کرده‌ایم.

یوسفی تأکید کرد: گلستان نباید صرفاً تولیدکننده و تأمین‌کننده مواد خام برای صنایع سایر استان‌ها باشد، بلکه باید به سمت شکل‌گیری یک زنجیره اقتصادی کامل حرکت کند؛ زنجیره‌ای که از مزرعه آغاز شود و با فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و صادرات به بازارهای هدف برسد.

وی توسعه صنایع تبدیلی برای فرآوری محصولات شاخص استان را از اولویت‌های اقتصادی دانست و افزود: باید با ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، شرایطی ایجاد شود تا سهم بیشتری از فرآوری و ارزش افزوده محصولات کشاورزی در داخل گلستان شکل بگیرد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، زمینه اشتغال صنعتی و پایدار را نیز فراهم می‌کند.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و ظرفیت‌های آن برای تجارت منطقه‌ای گفت: تبدیل گلستان به یکی از مراکز مهم صادرات محصولات غذایی نیازمند تقویت سردخانه‌ها، مراکز لجستیکی، زیرساخت‌های بسته‌بندی استاندارد، شبکه‌های بازاریابی و ارتباط مؤثر با تجار و بازارهای هدف است.

وی اضافه کرد: هدف‌گذاری صادراتی استان نباید صرفاً بر افزایش صادرات مواد خام متمرکز باشد، بلکه باید صادرات محصولات فرآوری‌شده، دارای برند و برخوردار از استانداردهای بین‌المللی را دنبال کنیم.

یوسفی تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذار برای احداث یا توسعه واحد صنایع غذایی به زمین، مجوز، زیرساخت انرژی، تسهیلات مالی و اطمینان از ثبات مقررات نیاز دارد. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی بیشتر، فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند.

وی پیوند دانشگاه و صنعت را از دیگر الزامات آینده صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: آینده این صنعت به فناوری، بهره‌وری، نوآوری و دانش فنی وابسته است و باید ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی تقویت شود تا ظرفیت علمی استان در خدمت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات قرار گیرد.

امنیت غذایی بدون توجه به پایداری منابع تولید محقق نمی‌شود

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به چالش‌هایی مانند کمبود آب، تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه نهاده‌ها و محدودیت منابع طبیعی بیان کرد: امنیت غذایی صرفاً با افزایش تولید به هر قیمت محقق نمی‌شود، بلکه باید تولیدی داشته باشیم که از نظر اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی پایدار باشد.

وی اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری آب، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و استفاده از فناوری‌های جدید را از ضرورت‌های این مسیر دانست و افزود: باید کشاورز، صنعتگر، تولیدکننده و صادرکننده را اجزای یک نظام اقتصادی واحد بدانیم و برای تقویت ارتباط میان این بخش‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی، کمک به رفع موانع تولید، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و گسترش ارتباطات تجاری و بازارهای صادراتی را از محورهای مهم فعالیت این مجموعه برشمرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: انتظار داریم سیاست‌های حمایتی صنعت غذا در سطح ملی بر اساس واقعیت‌های تولید و با مشارکت تشکل‌های تخصصی تدوین شود و در سطح استان نیز با همکاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی، برنامه‌های عملیاتی برای توسعه صنایع غذایی و صادرات محصولات فرآوری‌شده شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: رقابت اقتصادی کشورها تنها بر سر میزان تولید محصولات کشاورزی نیست، بلکه بر سر ارزشی است که از این محصولات خلق می‌کنند و سهمی که در بازارهای جهانی به دست می‌آورند. گلستان برای تبدیل ظرفیت‌های کشاورزی خود به ثروت، اشتغال و قدرت اقتصادی باید از نگاه سنتی به کشاورزی عبور کند و توسعه یکپارچه کشاورزی، صنعت غذا و تجارت را در دستور کار قرار دهد.